Isaac Del Toro lidera el regreso del UAE Emirates-XRG en el UAE Tour

El UAE Emirates-XRG volverá a la competencia el próximo lunes en el UAE Tour, una prueba especial para la escuadra emiratí, que correrá en casa y con la firme intención de quedarse con el título.

El equipo contará con el coliderazgo del mexicano Isaac Del Toro y del británico Adam Yates, en una combinación de juventud y experiencia que ilusiona de cara a la clasificación general.

La carrera, única del calendario World Tour en Oriente Medio, tendrá en la montaña su punto decisivo. Los ascensos a Jebel Mobrah y el icónico Jebel Hafeet marcarán diferencias, y ahí tanto Del Toro como Yates confían en sacar ventaja para aspirar al podio final.

Del Toro asume el reto en su debut

Para Isaac Del Toro, de apenas 21 años, será su primera participación en el UAE Tour. El mexicano, una de las grandes revelaciones de 2025, llega como Campeón Nacional de México en ruta y contrarreloj, listo para estrenar su equipación en una prueba de alto nivel internacional.

"Estoy muy emocionado de participar en mi primer UAE Tour. Es una carrera especial para mí, no solo porque es mi debut, sino porque es una carrera en casa para el equipo", señaló Del Toro, consciente del orgullo y la responsabilidad que implica defender los colores del conjunto local.

El joven ciclista ha reconocido algunas de las etapas clave para familiarizarse con el recorrido, un trabajo que le ha dado confianza. Sabe que el nivel será altísimo, con varios de los mejores corredores del mundo en la línea de salida, pero también confía en la preparación colectiva del equipo para competir con intensidad.

Experiencia y velocidad para pelear el título

El respaldo de Adam Yates será fundamental. El británico, ganador de la edición 2020, disputará su sexta participación en la prueba y aporta experiencia en finales en alto. En el pasado, Yates contribuyó a las diez victorias de etapa que el equipo ha logrado en esta carrera, donde también brilló Tadej Pogačar, ganador de tres de las siete ediciones.

En los sprints, el colombiano Sebastián Molano encabezará las aspiraciones del equipo tras conseguir recientemente su primera victoria de la temporada en el Tour de Omán. El bloque lo completan Rune Herregodts, Nils Politt, Kevin Vermaerke y Florian Vermeersch, gregarios de experiencia que ya demostraron su valor el año pasado.

Un enorme reto para todos

Con dos finales en la cima y múltiples oportunidades para velocistas, el UAE Emirates-XRG, dirigido por Andrej Hauptman, Marco Marzano y Yousif Mirza, parte con ambición clara: ganar en casa y confirmar que el proyecto mantiene su fuerza en el arranque de la temporada.

Para México, todas las miradas estarán puestas en Del Toro, listo para dar un nuevo golpe sobre la mesa.

