WWE es criticada; por esta razón han destrozado a Roman Reigns rumbo a Wrestlemania 42

El camino a Wrestlemania 42 , finalmente, ha comenzado. Después de lo vivido hace unas semanas en el Royal Rumble, la WWE ha presentado detalles de lo que serán los combates principales de esta nueva edición, misma que tiene como uno de los protagonistas nada más y nada menos que a Roman Reigns.

Después de un 2025 por demás complicado para él, Roman Reigns ha vuelto a la WWE para buscar un nuevo campeonato luego de haber ganado el Royal Rumble, por lo que todo haría indicar que se medirá a CM Punk en Wrestlemania 42. Ahora bien, ¿por qué el Jefe Tribal ha sido duramente criticado en redes sociales?

Roman Reigns es criticado por los fans de la WWE a unos meses para Wrestlemania 42

En las últimas horas la WWE confirmó la lista de apariciones que Roman Reigns tendrá en la empresa antes de la llegada de Wrestlemania 42. En esta destaca que el Jefe Tribal hará acto de presencia en cinco de las diez ediciones de RAW que habrá precisamente antes de este evento.

En otras palabras, la superestrella de 40 años de edad se presentará únicamente a la mitad de los shows en vivo que la WWE tendrá antes de Wrestlemania 42, lo cual le impide tener una larga historia con CM Punk haciendo, con ello, que su nombre sea criticado en redes por el “poco trabajo” que tendrá antes de este evento.

Dicho lo anterior, vale decir que algunos usuarios han defendido este hecho al considerar que Roman Reigns es un trabajador de medio tiempo de la empresa, motivo por el cual el hecho de presentarse cinco veces antes de Wrestlemania habla de su compromiso por buscar trascender nuevamente en el ring.

¿Cuáles son los logros de Roman Reigns en la WWE?

Roman Reigns ha sido cuatro veces campeón de la WWE y dos veces campeón universal de la empresa. Del mismo modo, el Jefe Tribal ha conquistado el campeonato de parejas con Seth Rollins, así como el título de los Estados Unidos y, finalmente, el campeonato intercontinental de la empresa.