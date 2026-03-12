Isaac Del Toro se queda con el liderato de la Tirreno Adriático tras correr la Etapa 3

De nueva cuenta, el ciclista mexicano Isaac del Toro ha puesto el nombre de México en todo lo alto, tras conservar el liderato en la Tierreno Adriático, luego de correr la tercera etapa de la competencia en Italia.

El integrante del equipo UAE Team Emirates, tuvo una jornada muy complicada, pero de nueva cuenta volvió a demostrar que está pasando por un gran momento en su carrera, por lo que logró conservar la ‘Maglia Azzurra’, recordemos que esta es una de la competencia más importante del calendario, antes de las grandes vueltas.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Isaac del Toro se mantiene en la punta de la Tierreno Adriático

El mexicano mostró un gran nivel de la carrera, aunque la etapa tres de la Tierreno Adriático se encuentra pensada para los velocistas en ciclismo, Isaac del Toro conservo una buena posición dentro de los primeros lugares, por lo que al finalizar el día, se volvió a quedar con el liderato.

Con este resultado, Isaac del Toro se sigue consagrando como el mejor ciclista mexicano del momento y una de las grandes revelaciones de la disciplina a nivel internacional.

Así fue la carrera de Isaac del Toro en la Tierreno Adriático

La tercera etapa de la competencia, se conformó de un total de 221 kilómetros, los cuales pasan por diferentes carreteras del centro de Italia, en una duración aproximada de cinco horas, tiempo que les toma a los ciclistas completar la ruta.

El ganador de la etapa fue el danés Tobias Land Andresen, quien en los últimos metros demostró tener una gran potencia de piernas para imponerse, al final completaron el podio de ganadores los belgas Jasper Philipsen y Arnaud De Lie.

Por su parte, el mexicano logró quedarse en el pelotón principal, sin tener que correr riesgos innecesarios para poder conservar su ventaja y mantener el liderato.

