Isaac del Toro logra histórico quinto lugar Mundial para México

Isaac del Toro, el joven ciclista mexicano que ha causado sensación durante el último año, alcanza el quinto lugar en la prueba contrarreloj del Campeonato Mundial de Ciclismo

Isaac del Toro
Isaac del Toro, el joven ciclista mexicano que ha causado sensación durante el último año, alcanzó el quinto lugar en la prueba contrarreloj élite masculina del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta 2025, celebrado en Kigali, Ruanda.

El ganador fue Remco Evenepoel (Bélgica) con un tiempo de 49:46.03, seguido por Jay Vine (Australia) en segundo lugar con 51:00.83 e Ilan van Wilder (Bélgica) en tercero con 52:22.10. Isaac detuvo el cronómetro en 52:26.89.

Este resultado representa un hito para este deporte en México y en el plano individual para el ‘Torito', quien afrontó su primer mundial como senior, con 21 años de edad. Su desempeño confirma que tiene potencial para competir con los mejores del mundo.

El 2025 ha sido un año de impacto para Isaac. Entre sus resultados más destacados, se encuentran el segundo lugar en el Giro de Italia —una de las competencias más importantes del mundo—, así como victorias en Milano-Turín, Tour de Austria, La Clásica de les Terres de l’Ebre, Giro della Toscana, GP Industria & Artigianato, Coppa Sabatini y Trofeo Matteotti.

El recorrido de la contrarreloj en Kigali fue exigente: 40.6 km con desnivel acumulado, incluyó subidas y muros con tramos empedrados. Esa combinación favoreció a corredores completos que saben tolerar fatiga prolongada y técnica en terreno variado.

El próximo 28 de septiembre, como parte del mismo Mundial, Del Toro competirá en la prueba de ruta, en la que tiene mayor experiencia y, por ende, probabilidad de luchar por un podio.

Isaac del Toro
