Isaac del Toro resiste y sigue líder en la Tirreno-Adriático

El ciclismo mexicano sigue viviendo un momento especial en Europa. El joven pedalista Isaac del Toro logró mantenerse como líder de la clasificación general en la Tirreno-Adriático luego de completar la tercera etapa de la competencia, una jornada exigente que puso a prueba la resistencia de todo el pelotón.

Aunque el mexicano cruzó la meta en el lugar 41, una bonificación de tiempo conseguida en el sprint intermedio le permitió conservar el liderato de la carrera, consolidándose como uno de los protagonistas del prestigioso evento italiano.

El corredor del UAE Team Emirates completó un recorrido de 221 kilómetros en una etapa que incluyó lluvia constante y un perfil con suaves ascensos y descensos que exigieron concentración total a los ciclistas.

Etapa complicada que puso a prueba al líder

La victoria del día fue para el danés Tobias Lund Andresen, quien se llevó la etapa con un tiempo de 5 horas, 29 minutos y 22 segundos. Detrás de él llegaron el belga Arnaud De Lie y su compatriota Jasper Philipsen, en un cierre intenso que definió la jornada. Para Andresen, de apenas 23 años, se trató de la décima victoria de su carrera y la tercera en la actual temporada, confirmando su buen momento en el calendario internacional.

Mientras tanto, Del Toro apostó por una estrategia inteligente para defender su liderato. El mexicano logró terminar tercero en el sprint intermedio de la etapa, lo que le otorgó una bonificación de un segundo en la clasificación general. Ese pequeño margen terminó siendo clave para mantenerse en la cima de la tabla.

Del Toro amplía su ventaja en la general

Gracias a esa bonificación, Isaac del Toro logró aumentar su diferencia en la clasificación general, donde ahora aventaja por cuatro segundos al italiano Giulio Pellizzari, uno de sus principales perseguidores en la carrera.

El propio ciclista mexicano reconoció que la jornada fue complicada debido al clima y al desgaste acumulado.

"Fue una jornada bastante fría para mí. Espero que el segundo de ventaja ayude, pero si no, tendremos que esforzarnos más. Hay que estar atentos los próximos días", explicó el corredor del UAE Team Emirates. De esta manera, el mexicano portará un día más la Maglia Azzurra, símbolo del liderato en la competencia.

Para Del Toro, esta es su tercera participación en la Tirreno-Adriático. Su mejor resultado llegó en 2024, cuando terminó en la cuarta posición, mientras que en 2025 finalizó en el lugar 19. Ahora, en 2026, el ciclista de Baja California está firmando una actuación memorable que lo mantiene peleando por el título en una de las carreras más prestigiosas del ciclismo mundial.

