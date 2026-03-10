¡Isaac del Toro lo vuelve hacer! Toma el liderato de Tirreno Adriático 2026

El ciclismo mexicano vivió una jornada vibrante este martes en el Tour Tirreno Adriático 2026, donde Issac del Toro se convirtió en protagonista al asumir el liderato general de la competencia. El joven pedalista de Ensenada, Baja California, firmó una actuación memorable al cruzar la meta en segundo lugar de la etapa, consolidando su gran momento en el calendario europeo.

La victoria del día fue para el neerlandés Mathieu Van der Poel, quien demostró nuevamente su potencia y capacidad de definición en los tramos finales. Van der Poel lanzó un ataque certero que le permitió quedarse con el triunfo parcial, confirmando su condición de estrella del pelotón. Sin embargo, el gran beneficiado de la jornada fue Del Toro, que gracias a su consistencia y regularidad se enfundó el maillot de líder, un logro histórico para el ciclismo azteca.

El corredor del UAE Team Emirates ha mostrado madurez y temple en cada kilómetro, respondiendo a las exigencias de una prueba que reúne a los mejores ciclistas del mundo. Su segundo puesto en la etapa no solo le dio puntos valiosos, sino que lo colocó en la cima de la clasificación general, un hecho que refuerza su estatus como una de las revelaciones del año.

El Tirreno Adriático, considerado uno de los grandes ensayos previos a las clásicas de primavera y al Giro de Italia, se convierte así en el escenario donde Del Toro escribe un capítulo dorado para México. Con varias etapas aún por disputarse, el reto será mantener la camiseta de líder frente a rivales de talla mundial, pero la confianza y el respaldo de su equipo lo colocan en una posición privilegiada.

Nuevamente Isaac demostrando todo su talento.pic.twitter.com/vgT5LL1luX — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 10, 2026

¿Cuándo se corre la tercera etapa y dónde?

La tercera etapa del Tirreno Adriático se correrá este miércoles 11 de marzo con un recorrido de 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’Marsi, se presenta como un trazado exigente pero dinámico. El perfil incluye una serie de suaves ascensos y descensos que pondrán a prueba la resistencia del pelotón, con pasos destacados por localidades como Todi y la zona de Le Marmore, que añaden atractivo al recorrido.

El desenlace promete ser especialmente rápido: los últimos 15 kilómetros ofrecen una ligera pendiente ascendente que desemboca en la recta final, un tramo ideal para que los equipos de velocistas intenten controlar la carrera y preparar un sprint decisivo.

