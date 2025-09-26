Isaac del Toro en el Mundial de Ruta 2025: Estos son los 9 ciclistas que le podrían quitar el primer lugar

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los momentos más importantes en la carrera de Isaac del Toro , ciclista mexicano nacido en Ensenada, Baja California. Y es que será durante este domingo que el profesional dispute el Mundial de Ruta 2025, mismo en donde es uno de los favoritos a obtener el trono.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Isaac del Toro ha tenido un año de ensueño gracias a la cantidad de logros que ha sumado en los últimos meses, mismos que lo colocan dentro de los cinco mejores ciclistas del mundo de acuerdo con la clasificación general. Ahora bien, ¿sabías que tendrá una competencia muy dura en su próxima competición?

¿Qué ciclistas podrían arrebatarle el primer lugar a Isaac del Toro en el Mundial de Ruta?

Latinoamérica estará presente en la próxima competición del Mundial de Ruta 2025, pues además de Isaac del Toro, dos elementos sudamericanos más sueñan con quedarse con el primer lugar, mismos que son el colombiano Egan Bernal y el ecuatoriano Richard Caparaz, con quien ya ha tenido roces en el pasado.

Isaac del Toro and the Nigerian team 🇳🇬🇲🇽



The BEAUTY of World Championships 🌈🤩 pic.twitter.com/W2RTalIdAD — Fan Club Isaac del Toro 🐂🇲🇽 (@ToritoFanClub) September 24, 2025

Bernal y Caparaz, sin embargo, no son la única competencia que Isaac del Toro tendrá este domingo. Junto a ellos aparecen otras estrellas del ciclismo que tienen en mente destronar al mexicano del primer lugar, y entre estos destacan Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Jay Vine, Thomas Pidcock, Binia Girmay y el español Juan Ayuso.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la nueva carrera de Isaac del Toro?

Será este domingo 28 de septiembre cuando Isaac del Toro, en compañía de su equipo, se presente en el Mundial de Ruta 2025, mismo que se lleva a cabo en la capital de Ruanda, llamada Kigali. La justa comenzará en punto de las 13:45 horas, motivo por el cual se podrá disfrutar de la carrera de principio a fin.

¡QUÉ FOTO!



Esta imagen es muy valiosa para el deporte mexicano; encabezados por Isaac del Toro, la delegación va a rueda del que, actualmente, es el mejor ciclista del mundo, Tadej Pogacar.



Que venga lo mejor en la ruta del domingo en el Mundial de Ruanda. pic.twitter.com/6mE762zbY8 — Óscar Jiménez (@OscarJiSa) September 25, 2025

¿Cuál ha sido el mejor resultado para un ciclista mexicano en una carrera de élite?

De acuerdo con información de la página de X Olimpismo Mexicano, Isaac del Toro buscará superar la marca de Raúl Alcalá , quien hasta el momento es el azteca con el mejor resultado para un ciclista mexicano en una carrera de élite luego de su participación en el Mundial de 1989, mismo en donde quedó ubicado en el puesto 12.