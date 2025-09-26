deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Isaac del Toro en el Mundial de Ruta 2025: Estos son los 9 ciclistas que le podrían quitar el primer lugar

Isaac del Toro volverá a la pista este domingo para formar parte del Mundial de Ruta 2025. Por ende, aquí conocerás cuáles son sus principales competencias.

isaac-del-toro-mundial-ruta-2025-ciclistas-podrian-quitarle-primer-lugar.jpg
Instagram: Isaac del Toro
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los momentos más importantes en la carrera de Isaac del Toro , ciclista mexicano nacido en Ensenada, Baja California. Y es que será durante este domingo que el profesional dispute el Mundial de Ruta 2025, mismo en donde es uno de los favoritos a obtener el trono.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Isaac del Toro ha tenido un año de ensueño gracias a la cantidad de logros que ha sumado en los últimos meses, mismos que lo colocan dentro de los cinco mejores ciclistas del mundo de acuerdo con la clasificación general. Ahora bien, ¿sabías que tendrá una competencia muy dura en su próxima competición?

¿Qué ciclistas podrían arrebatarle el primer lugar a Isaac del Toro en el Mundial de Ruta?

Latinoamérica estará presente en la próxima competición del Mundial de Ruta 2025, pues además de Isaac del Toro, dos elementos sudamericanos más sueñan con quedarse con el primer lugar, mismos que son el colombiano Egan Bernal y el ecuatoriano Richard Caparaz, con quien ya ha tenido roces en el pasado.

Te puede interesar: Así será la brutal cartelera de la AAA con Dominik y El Grande Americano

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan los boletos para Wrestlemania 42 de la WWE?

Bernal y Caparaz, sin embargo, no son la única competencia que Isaac del Toro tendrá este domingo. Junto a ellos aparecen otras estrellas del ciclismo que tienen en mente destronar al mexicano del primer lugar, y entre estos destacan Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Jay Vine, Thomas Pidcock, Binia Girmay y el español Juan Ayuso.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la nueva carrera de Isaac del Toro?

Será este domingo 28 de septiembre cuando Isaac del Toro, en compañía de su equipo, se presente en el Mundial de Ruta 2025, mismo que se lleva a cabo en la capital de Ruanda, llamada Kigali. La justa comenzará en punto de las 13:45 horas, motivo por el cual se podrá disfrutar de la carrera de principio a fin.

¿Cuál ha sido el mejor resultado para un ciclista mexicano en una carrera de élite?

De acuerdo con información de la página de X Olimpismo Mexicano, Isaac del Toro buscará superar la marca de Raúl Alcalá , quien hasta el momento es el azteca con el mejor resultado para un ciclista mexicano en una carrera de élite luego de su participación en el Mundial de 1989, mismo en donde quedó ubicado en el puesto 12.

ES TENDENCIA
Isaac del Toro
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×