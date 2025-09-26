¿Casi 200 mil pesos? WWE revela el precio de los boletos para Wrestlemania 42 en Las Vegas

Faltan poco más de seis meses para que se lleve a cabo la siguiente edición de Wrestlemania 42 , mismo que es el evento más importante que la WWE tendrá el próximo año. Ante ello, recientemente se ha dado a conocer la cantidad de dinero que valdrán los boletos para este magno evento en Las Vegas.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Las Vegas será nuevamente el escenario de una edición más de Wrestlemania de la misma forma que ocurrió en abril de este año. No obstante, y a diferencia del anterior, se espera un evento sin precedentes, motivo por el cual algunos boletos podrían valer hasta 200 mil pesos. ¿Quieres conocer más al respecto?

WWE: ¿Cuánto valdrán los boletos para Wrestlemania 42?

Con la posibilidad de que figuras como Brock Lesnar, Roman Reigns, Seth Rollins y CM Punk formen parte de Wrestlemania 42, la WWE tiene en mente sacar la casa por la ventana a través de costosos boletos para el magno eventos de Las Vegas, el cual se llevará a cabo durante el primer cuatrimestre del 2026.

Te puede interesar: AAA prepara espectacular cartelera con Dominik y El Grande Americano

Te puede interesar: ¿Cuándo, dónde y contra quién será la lucha de retiro de AJ Styles?

Cabe decir que la venta de boletos comenzó desde el pasado 24 de septiembre a través de Ticketmaster, por lo que ya se saben los costos para este evento. Entre estos destacan los siguientes precios: 854, 1,174, 1,303, 1495, 2,200, 3,868 y 8,998 dólares, siendo este costo el más elevado que, al tipo de cambio actual, alcanzaría casi los 200 mil pesos mexicanos.

¿Qué tanto han aumentado los boletos de Wrestlemania a lo largo de los años?

En este punto es preciso mencionar que el aumento de precios de la WWE ha sido constante en los últimos años, más específicamente desde la llegada de Triple H como mandamás de la empresa. Para poner un ejemplo basta con mencionar lo ocurrido con la etapa de Vince McMahon, cuando los tickets valían alrededor de 1,000 dólares.

Extender el tour de retiro de John Cena hasta WrestleMania 42.



¿Sí o no? pic.twitter.com/ccpHYLc1ce — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) September 25, 2025

¿Cuándo y dónde será Wrestlemania 42 de la WWE?

Wrestlemania 42 ya tiene fecha. Tal y como ha ocurrido en las últimas ediciones de la empresa, este magno evento se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril del 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas Nevada. Cabe destacar que este será el último que se realice antes de que la WWE dé el paso de llegar directamente a Arabia Saudita para la edición 2027.

