Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo: ¿Cuándo empieza y por dónde ver su participación?

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de un evento más en donde Isaac del Toro buscará poner el nombre de México en alto. El Mundial de Ciclismo está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual aquí conocerás cuándo empieza, en dónde será y por dónde seguirlo.

Isaac del Toro se ha convertido en uno de los deportistas mexicanos más importantes del año, por lo que sus seguidores esperan que dé mucho de qué hablar durante la próxima semana en el inicio del Mundial de Ciclismo. Así, se espera que el nacido al norte del país conceda una satisfacción más al pueblo nacional.

¿Cuándo empieza el Mundial de Ciclismo para Isaac del Toro?

Lo primero que tienes que saber es que el Mundial de Ciclismo se llevará a cabo en Ruanda desde el 21 y hasta el 28 de septiembre del 2025. Así, Isaac del Toro es uno de los confirmados para formar parte de dicho evento, participando con ello en un total de dos pruebas, mismas que se mencionarán a continuación.

"Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización" Tadej Pogacar, vigente campeón del mundo encabeza el ranking mundial, seguido de Jonas Vingegaard y Mads Pedersen. De los latinoamericanos, el mejor clasificado fue el mexicano Isaac Del Toro, ubicado en sexta posición. pic.twitter.com/6okiR6tyi3 — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) September 18, 2025

La primera prueba para Isaac del Toro es conocida como “Contrarreloj”, misma que incluye 406 kilómetros y 680 metros de elevación y que se llevará a cabo el 21 de septiembre a las 05:45 horas. La segunda es la “Ruta” que engloba 265,5 kilómetros y 5475 metros de elevación, la cual se realizará el 28 de septiembre a las 01:45 horas.

¿Por dónde seguir a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo?

Tal y como ha ocurrido en los Campeonatos de Atletismo y Tiro con Arco, en Azteca Deportes te brindaremos todos los detalles respecto a los resultados más importantes de Isaac del Toro en este Mundial de Ciclismo. De igual forma, la página oficial de los Juegos Olímpicos traerá más detalles al respecto del mexicano.

MÉXICO EN EL MUNDIAL DE CICLISMO DE RUTA 🇲🇽🚴



Isaac del Toro🇲🇽 ya está confirmado para competir por México en el Mundial UCI de Ruanda este 21 y 28 de septiembre.



A pesar de que estaban confirmadas 6 cuotas para el país, al momento solo aparecen confirmados 2 ciclistas para la… pic.twitter.com/55m4Sckfxt — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 16, 2025

¿Qué otros ciclistas destacan en el Mundial de Ciclismo?

Isaac del Toro no será el único representante latino que forme parte del Mundial de Ciclismo , pues así como él también participarán otros elementos como el colombiano Egan Bernal y el ecuatoriano Richard Carapaz, quienes obtuvieron el Tour de Francia 2019, el Giro de Italias 2021 y el Campeonato Olímpico de Tokio 2020, respectivamente hablando.

