deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Mundial de Atletismo 2025: ¿Qué país lidera el medallero y quién ha sido la sensación del evento?

El Mundial de Atletismo sigue su rumbo, por lo que aquí conocerás todo en torno al medallero. ¿Qué país se encuentra en la primera posición del mismo?

mundial-de-atletismo-2025-medallero-actualizado.jpg
Instagram: Armand Duplantis
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

El Mundial de Atletismo no solo ha acaparado muchas miradas, sino que ha superado por completo las expectativas que se tenían de él gracias a las grandes sorpresas que ha traído, mismas que, de igual forma, se ven reflejadas en el medallero actualizado hasta hoy.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Fue hace unos días cuando el Mundial de Atletismo comenzó en Tokio, esto como antesala a lo que podremos vivir en los siguientes Juegos Olímpicos del 2028. Es Estados Unidos quien toma la cabeza dentro del medallero; sin embargo, existen algunos países que sorprenden por el lugar que tienen hasta ahora.

¿Quién lidera el medallero del Mundial de Atletismo 2025?

Después de cinco días de competencia, es Estados Unidos quien toma la batuta dentro del medallero del Mundial de Atletismo 2025 al sumar un total de 10 medallas en total, mismas de las cuales siete son de oro, una de plata y finalmente dos de bronce, demostrando así su poderío en estas disciplinas.

Te puede interesar: ¿Quién es el luchador que, tras estar en comerciales, busca el título de la WWE?

Te puede interesar: Fue el más alto en la historia de la NBA, pero una artritis le impidió brillar

En el segundo lugar aparece Kenia, quien común a su costumbre suele sobresalir en pruebas de resistencia y velocidad y que, actualmente, tiene siete preseas (cuatro de oro, una de plata y dos de bronce). Finalmente, el top 3 lo cierra Canadá con tres medallas obtenidas hasta ahora, todas estas de oro.

¿Qué países han dado la sorpresa en este Mundial de Atletismo?

Es poco común que países como Italia, España y Portugal suelan destacar en competiciones relacionadas a fuerza o velocidad; sin embargo, en este Mundial de Atletismo las tres se encuentran entre las 10 mejores al momento, pues mientras Italia suma cinco medallas (una de oro, dos de plata y dos de bronce), España y Portugal registran una medalla de oro, respectivamente.

¿En qué lugar del medallero se encuentra México?

Después de la obtención de la plata en el lanzamiento de bala por Uziel Muñoz, la delegación mexicana se encuentra en el lugar 17 del medallero junto con otros países como Brasil, Grecia, Marruecos y Nigeria. Recuerda que el Mundial de Atletismo concluye el próximo 21 de septiembre, por lo que los lugares en este apartado aún se pueden modificar.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×