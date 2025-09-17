Mundial de Atletismo 2025: ¿Qué país lidera el medallero y quién ha sido la sensación del evento?

El Mundial de Atletismo no solo ha acaparado muchas miradas, sino que ha superado por completo las expectativas que se tenían de él gracias a las grandes sorpresas que ha traído, mismas que, de igual forma, se ven reflejadas en el medallero actualizado hasta hoy.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Fue hace unos días cuando el Mundial de Atletismo comenzó en Tokio, esto como antesala a lo que podremos vivir en los siguientes Juegos Olímpicos del 2028. Es Estados Unidos quien toma la cabeza dentro del medallero; sin embargo, existen algunos países que sorprenden por el lugar que tienen hasta ahora.

¿Quién lidera el medallero del Mundial de Atletismo 2025?

Después de cinco días de competencia, es Estados Unidos quien toma la batuta dentro del medallero del Mundial de Atletismo 2025 al sumar un total de 10 medallas en total, mismas de las cuales siete son de oro, una de plata y finalmente dos de bronce, demostrando así su poderío en estas disciplinas.

Te puede interesar: ¿Quién es el luchador que, tras estar en comerciales, busca el título de la WWE?

Te puede interesar: Fue el más alto en la historia de la NBA, pero una artritis le impidió brillar

Medallero después de la finalización del quinto día del Campeonato Mundial de Atletismo. #WCHTokyo25 pic.twitter.com/6ykHeUQCM0 — Drian Bernal ⚾️ / 🇨🇺🇪🇨 (@Drianrogelio) September 17, 2025

En el segundo lugar aparece Kenia, quien común a su costumbre suele sobresalir en pruebas de resistencia y velocidad y que, actualmente, tiene siete preseas (cuatro de oro, una de plata y dos de bronce). Finalmente, el top 3 lo cierra Canadá con tres medallas obtenidas hasta ahora, todas estas de oro.

¿Qué países han dado la sorpresa en este Mundial de Atletismo?

Es poco común que países como Italia, España y Portugal suelan destacar en competiciones relacionadas a fuerza o velocidad; sin embargo, en este Mundial de Atletismo las tres se encuentran entre las 10 mejores al momento, pues mientras Italia suma cinco medallas (una de oro, dos de plata y dos de bronce), España y Portugal registran una medalla de oro, respectivamente.

De quinto a primer lugar en los últimos metros.



Isaac Nader🇵🇹 es campeón mundial de los 1500m con un final de foto finish.



Las emociones que nos regala el Atletismo. 🔥pic.twitter.com/oVDh6FiLy6 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 17, 2025

¿En qué lugar del medallero se encuentra México?

Después de la obtención de la plata en el lanzamiento de bala por Uziel Muñoz, la delegación mexicana se encuentra en el lugar 17 del medallero junto con otros países como Brasil, Grecia, Marruecos y Nigeria. Recuerda que el Mundial de Atletismo concluye el próximo 21 de septiembre, por lo que los lugares en este apartado aún se pueden modificar.