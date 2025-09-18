deportes
Nota

Miriam Sánchez cae en la semifinal de 200 metros en el Mundial de Atletismo; este tiempo marcó

Miriam Sánchez se presentó en la final de los 200 metros dentro del Mundial de Atletismo. La participación de la poblana en este evento ya es histórica.

miriam-sanchez-semifinal-200-metros-mundial-de-atletismo.jpg
X: Conade / Pexels
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Miriam Sánchez se volvió sumamente viral en las redes sociales luego de haber alcanzado lo que lucía imposible: llegar a la semifinal de los 200 metros en el Mundial de Atletismo 2025 . Desafortunadamente para la velocista mexicana, el sueño terminó luego de no superar esta ronda rumbo a la gran final.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Fue durante las primeras horas del miércoles que Miriam Sánchez, oriunda del estado de Puebla, sorprendió a propios y extraños al superar la ronda eliminatoria y llegar a la semifinal de los 200 metros, una prueba que, a priori, no es de las favoritas para los atletas nacidos en México.

¿Cómo fue la participación de Miriam Sánchez en la semifinal de los 200 metros?

Miriam Sánchez, de apenas 21 años de edad, logró clasificarse a la ronda semifinal de los 200 metros en este Mundial de Atletismo 2025 después de quedar en el cuarto lugar de su set con un tiempo de 23.01s. Desafortunadamente, en la antesala de la final no pudo mejorar su resultado.

Te puede interesar: ¿Qué país lidera el medallero del Mundial de Atletismo?

Te puede interesar: Manute Bol, el gigante de la NBA que no pudo brillar por una artritis

Fue así como la joven atleta culminó su participación en este Mundial de Atletismo 2025 al finalizar en la octava posición dentro de su heat de los 200 metros con un tiempo estimado de 23.12 segundos, tiempo suficiente para colocarla dentro de las mejores velocistas del mundo en este año.

¿Por qué Miriam Sánchez hizo historia en el Mundial de Atletismo 2025?

A pesar de haber sido eliminada en la semifinal de los 200 metros, Miriam Sánchez logró hacer historia en este Mundial de Atletismo 2025 toda vez que se convirtió en la primera mexicana en llegar a esta ronda en la historia; además, pudo colarse entre las mejores 24 velocistas del mundo en la actualidad.

Es así como Miriam Sánchez pone su nombre en letras de oro dentro del deporte mexicano en este evento, mismo que, hace unos días, observó cómo Uziel Muñoz le dio a México la medalla de plata en el lanzamiento de bala, la cual es, hasta ahora, la única presea que tiene el país en este Mundial de Atletismo.

