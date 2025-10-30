Grandes Ligas: Revelan el increíble costo del anillo que se entrega al ganador de la Serie Mundial

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar del mejor momento que el Rey del Deporte tendrá en este año. La Serie Mundial de la MLB está prácticamente por terminar, por lo que, en los próximos párrafos, podrás conocer cuál es el costo aproximado del anillo de las Grandes Ligas.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

La Serie Mundial de la MLB es el momento más importante de la temporada para cada una de las escuadras que forman parte de las Grandes Ligas, lo cual trae consigo un nivel de audiencia importante y, por ende, mucho dinero alrededor. ¿Sabías que el anillo que se entrega vale miles de pesos?

¿Cuánto cuesta el anillo de la Serie Mundial de la MLB?

De acuerdo con información de varios insiders de las redes sociales, el costo habitual de fabricación de los anillos para el campeón de la MLB ronda los 20 mil dólares por unidad, aunque algunos podrían situarse entre los 30 y los 37 mil dólares, una cantidad por demás importante que asciende a más de 700 mil pesos mexicanos.

Cabe mencionar que el primer equipo en iniciar con la tradición de entregar anillos a los jugadores campeones fueron los New York Giants, quienes en el año 1922 entregaron este producto simbólico que se ha consolidado hasta ahora como una forma de reconocimiento a los campeones.

¿Qué equipos llegaron a la Serie Mundial de la MLB y cómo va hasta ahora?

En medio de la fase decisiva de la temporada 2025 de la MLB, vale mencionar que, en esos momentos, las Grandes Ligas presentan en su Clásico de Otoño a Los Ángeles Dodgers ante los Toronto Blue Jays. Después de cinco encuentros disputados, la serie le pertenece a Toronto con un marcador de 3-2.

¿Cuándo termina la Serie Mundial 2025?

Prepárate, pues la Serie Mundial está más cerca que nunca de terminar. El magno evento de la MLB tendrá su Juego 6 el viernes 31 de octubre, por lo que, si se necesita el último compromiso entre los Dodgers y los Blue Jays, el mismo se disputará el sábado 1 de noviembre.