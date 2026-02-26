Isaac del Toro, ¿el mejor deportista mexicano del momento? La ESTADÍSTICA que lo demuestra

¡No deja de sorprender! Después de un 2025 que rozó la perfección, el ciclista mexicano Isaac del Toro comenzó con el pie derecho su participación en este inicio de año, motivo por el cual ha alcanzado una estadística que lo coloca, hoy en día, como el mejor atleta nacional del momento.

VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025

Para poner un poco de contexto, vale decir que Isaac del Toro no solo pertenece al equipo más dominante que el ciclismo profesional tiene en la actualidad, sino que además es uno de los atletas más avanzados del mismo, hecho que lo coloca como un elemento a seguir en este 2026.

¿Isaac del Toro es el mejor atleta mexicano del momento?

Isaac del Toro conquistó la primera gran prueba que el ciclismo profesional tuvo en este año, un hecho que lo ayudó a escalar posiciones en el ranking mundial de la UCI y que, ahora mismo, lo colocan como el segundo mejor ciclista del mundo gracias a las actuaciones que suma desde el año pasado.

Te puede interesar: La cábala de Cruz Azul que tiene al club en el subliderato del torneo

Te puede interesar: ¿Qué jugadores han ganado la Serie Mundial y el Clásico Mundial de Beisbol?

En estos momentos, Isaac del Toro es el segundo mejor del ranking de la UCI al sumar un total de seis mil 224 puntos, mismos que fueron suficientes para superar a Jonas Vingegaard, noruego que se quedó con cinco mil 724 puntos. Con ello, el mexicano solo está por detrás de Tadej Pogacar y sus 11 mil 255 puntos.

Cabe decir que la evolución de Isaac del Toro ha sido espectacular considerando que, al inicio del 2025, estaba fuera de los mejores 45 ciclistas de acuerdo con el ranking de la UCI. En otras palabras, el nacido en Ensenada ha escalado más de 40 posiciones en un lapso de 13 meses.,

¿Qué atletas mexicanos se le pueden comparar?

En cuanto a resultados se refiere, a Isaac se le puede comparar actualmente con lo que ha hecho Saúl Álvarez en los últimos años, así como la etapa de Checo Pérez en la Fórmula 1 y su regreso en 2026. Finalmente, tampoco podemos dejar fuera a atletas como Osmar Olvera, Alejandra Valencia y María Becerra.