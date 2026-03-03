Días y horarios de los JUEGOS de México en el Clásico Mundial de Beisbol

Estamos a horas para que comience oficialmente el Clásico Mundial de Beisbol, uno de los eventos deportivos más importantes que habrá a lo largo del año y que se disputará en tres países distintos. Ante ello, es preciso conocer todo respecto a la participación de la Selección de México en este torneo.

A pesar de todas las bajas que el combinado de México ha registrado durante estos días, vale decir que el cuadro azteca se mantiene como uno de los candidatos a llegar a las instancias finales del Clásico Mundial de Beisbol. Ahora bien, ¿cuándo, dónde, a qué hora y contra quién jugará?

México en el Clásico Mundial de Beisbol; ¿cuándo, dónde y a qué hora jugará?

Lo primero a tener en cuenta es que la Selección Nacional de México disputará todos sus juegos del Grupo B en territorio norteamericano, esto considerando que el Clásico Mundial de Beisbol también se llevará a cabo en Puerto Rico y Japón. De hecho, en estos días el cuadro azteca enfrentará dos duelos amistosos ante Arizona y Los Dodgers el 3 y 4 de marzo.

Una vez dicho esto, vale decir que su primer juego será ante la Gran Bretaña el 6 de marzo a las 12:00 horas tiempo centro de México, mientras que el segundo será frente a Brasil el domingo 8 de marzo a las 19:00 horas para, posteriormente, enfrentar a Estados Unidos e Italia el 9 y 11 de marzo, quedando entonces su calendario de la siguiente forma.

México vs Gran Bretaña | 6 de marzo | 12:00 horas.

México vs Brasil | 8 de marzo | 19:00 horas.

México vs Estados Unidos | 9 de marzo | 19:00 horas.

México vs Italia | 11 de marzo | 18:00 horas.

¿Qué país conquistó la última edición del Clásico Mundial de Beisbol?

La última edición del Clásico Mundial de Beisbol se llevó a cabo hace tres años; es decir, en el 2023. En aquella ocasión, México fue eliminado por Japón en la ronda semifinal, institución que a la postre se quedaría con el campeonato luego de vencer a los Estados Unidos por un marcador final de 3-2.