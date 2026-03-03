Deporte mundial en alerta por crisis en Oriente Medio

La inestabilidad en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní, ha encendido las alarmas en el deporte internacional. Competiciones suspendidas, equipos varados y eventos de alto perfil en riesgo forman parte del panorama actual.

La Finalissima, en el aire; FIA y F1 atentos

En el futbol, el foco está puesto en La Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que deben disputar España y Argentina el 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Catar. La UEFA informó que sigue de cerca la situación junto con la CONMEBOL y el comité organizador local. El seleccionador español, Luis de la Fuente, planteó que, si no se puede jugar allí, se busque otra sede.

La Federación de Futbol de Catar suspendió todas las competiciones en su territorio desde el 1 de marzo hasta nuevo aviso. Aunque no mencionó explícitamente La Finalissima, la decisión impacta directamente en el calendario.

La crisis también pone en duda la participación de Irán en el Mundial 2026, ya que debía disputar la fase de grupos en Estados Unidos. Mehdi Taj, presidente de su federación, reconoció preocupación por el contexto.

En el automovilismo, la FIA aseguró que sus decisiones estarán guiadas por la seguridad y el bienestar. La temporada de Fórmula 1 arranca en Australia, y el primer Gran Premio en Oriente Medio es Baréin (10-12 de abril). Por ahora, el GP australiano no tendría impacto, aunque los viajes ya se han visto trastocados. El Mundial de Resistencia (WEC) sí enfrenta dudas con su prólogo previsto el 22 de marzo en Catar.

Basquetbol y tenis, los más golpeados

El basquetbol europeo sufrió suspensiones inmediatas. La Euroliga detuvo su torneo Next Generation en Abu Dabi, y los equipos no pueden salir por el cierre del espacio aéreo. También aplazó tres partidos por la imposibilidad de viajar.

En tenis, varios jugadores quedaron atrapados tras el torneo de Dubái, afectando su llegada al Masters 1000 de Indian Wells. La ATP trabaja para garantizar salidas seguras cuando las condiciones lo permitan. Incluso el Comité Paralímpico Internacional evalúa el impacto en los Juegos de Milán-Cortina, especialmente en los traslados. El deporte global, una vez más, queda a merced de la geopolítica.

