deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Ciclismo: Isaac del Toro, orgullo mexicano nominado al Vélo d’Or 2025

La brillante temporada de Isaac del Toro, lo lleva a competir por el premio al mejor pedalista del año junto a Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard

IsaacDelToro.jpg
Foto: @TeamEmiratesUAE
Eder G. Calderón Juárez
Otros Deportes
Compartir

El nombre de Isaac del Toro vuelve a brillar con fuerza en el panorama internacional.

El talentoso ciclista mexicano fue nominado por Vélo Magazine al Vélo d’Or 2025 (Bici de Oro), reconocimiento que distingue al mejor ciclista del año a nivel global.

🔴 EN VIVO: América cae en el Clásico Joven y el Toluca sigue luciendo | La Mesa Protagonista

Mexicano entre los gigantes del ciclismo

La lista de finalistas está llena de estrellas: Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Mads Pedersen y Jonas Vingegaard son algunos de los rivales de Isaac del Toro, quien ha sorprendido al mundo con su madurez, regularidad y valentía en las rutas más exigentes del calendario.

Te puede interesar: Isaac del Toro vuelve a Ensenada para cerrar la temporada con broche de oro en MÉXICO

El ganador se dará a conocer el 5 de diciembre, pero el solo hecho de que un pedalista mexicano esté nominado a este prestigioso galardón ya es motivo de orgullo para toda Latinoamérica.

Con apenas 21 años, el bajacaliforniano ha demostrado ser una de las grandes promesas del ciclismo mundial y un ejemplo de disciplina, talento y pasión por el deporte.

Isaac del Toro tuvo una temporada sobresaliente en el World Tour, destacando en pruebas de montaña y en contrarreloj, además de convertirse en un referente para las nuevas generaciones de ciclistas en México.

Regreso a casa para el reto nacional

Tras un año cargado de competencias en Europa, Isaac del Toro ya se encuentra en Ensenada, su tierra natal, donde fue visto entrenando con la misma intensidad que lo caracteriza.

Las imágenes compartidas por sus seguidores muestran a un atleta concentrado, decidido y feliz de volver a casa.

Aunque aún no hay anuncio oficial, todo indica que participará en los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se celebrarán del 23 al 25 de octubre, donde podría volver a portar los colores del país que lo vio nacer y que hoy lo celebra como una estrella.

Te puede interesar: Serie Mundial: Boletos para el Clásico de Otoño, cerca de los 100,000 pesos; ¿cómo adquirirlos?

El ciclismo mexicano vive un momento histórico, e Isaac del Toro es su estandarte. Su nominación al Vélo d’Or no solo reconoce su talento, sino que también abre la puerta para que el mundo vea que México tiene a un verdadero contendiente entre los mejores del planeta.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Eder G. Calderón Juárez

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×