Ciclismo: Isaac del Toro, orgullo mexicano nominado al Vélo d’Or 2025

El nombre de Isaac del Toro vuelve a brillar con fuerza en el panorama internacional.

El talentoso ciclista mexicano fue nominado por Vélo Magazine al Vélo d’Or 2025 (Bici de Oro), reconocimiento que distingue al mejor ciclista del año a nivel global.

Mexicano entre los gigantes del ciclismo

La lista de finalistas está llena de estrellas: Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Mads Pedersen y Jonas Vingegaard son algunos de los rivales de Isaac del Toro, quien ha sorprendido al mundo con su madurez, regularidad y valentía en las rutas más exigentes del calendario.

El ganador se dará a conocer el 5 de diciembre, pero el solo hecho de que un pedalista mexicano esté nominado a este prestigioso galardón ya es motivo de orgullo para toda Latinoamérica.

Con apenas 21 años, el bajacaliforniano ha demostrado ser una de las grandes promesas del ciclismo mundial y un ejemplo de disciplina, talento y pasión por el deporte.

Isaac del Toro tuvo una temporada sobresaliente en el World Tour, destacando en pruebas de montaña y en contrarreloj, además de convertirse en un referente para las nuevas generaciones de ciclistas en México.

Regreso a casa para el reto nacional

Tras un año cargado de competencias en Europa, Isaac del Toro ya se encuentra en Ensenada, su tierra natal, donde fue visto entrenando con la misma intensidad que lo caracteriza.

Las imágenes compartidas por sus seguidores muestran a un atleta concentrado, decidido y feliz de volver a casa.

Isaac del Toro entrenando en ENSENADA 🔥



La estrella mexicana ya está en su casa y parece que está listo para los campeonatos nacionales. No hay nada dicho pero todo indica que estará presente este 23 y 25 de octubre 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/mPTgJBLmRU — Rodri (@RodriSabato) October 21, 2025

Aunque aún no hay anuncio oficial, todo indica que participará en los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se celebrarán del 23 al 25 de octubre, donde podría volver a portar los colores del país que lo vio nacer y que hoy lo celebra como una estrella.

El ciclismo mexicano vive un momento histórico, e Isaac del Toro es su estandarte. Su nominación al Vélo d’Or no solo reconoce su talento, sino que también abre la puerta para que el mundo vea que México tiene a un verdadero contendiente entre los mejores del planeta.