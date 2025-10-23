Isaac del Toro regresa a México y se encuentra con baches en su camino

El ciclista mexicano Isaac del Toro ha regresado a México para alistar su siguiente competencia que será precisamente en su natal Ensenada, Baja California. El orgullo mexicano fue visto junto a su novia Romina Hinojosa en calles de su ciudad y en el trayecto se ha encontrado con baches que ha tenido que eludir.

Como un cualquier prueba de ciclismo de esta naturaleza, puede haber en la ruta algo que esquivar y en esta ocasión el de Ensenada en su entrenamiento se ha llevado algunas sorpresas, aunque no hay nada que lamentar.

Isaac del Toro arribó entre el miércoles y jueves, y fue el jueves cuando medios locales han subido fotos y videos de la visita de Isaac del Toro, quien es ya toda una estrella del deporte nacional en el mundo, con múltiples victorias, pero sobre todo con el segundo lugar en el Giro de Italia y al haber vestido la “maglia rosa”.

Isaac del Toro actualmente pinta para ganar el Premio Nacional de Deportes 2025, por su destaca actuación, constancia, récords y todo esto a sus 21 años, siendo además un orgullo para el equipo UAE Team Emirates.

“Isaac del Toro ha superado todas nuestras expectativas. Me tiene completamente enamorado como corredor y como persona”, acotó Joxean Fernández, director en UAE Team Emirates en recientes fechas.

Isaac del Toro y su novia Romina, en México

La pareja está en México y videos en redes sociales aprecian su entrenamiento, charla, y también los baches que aparecieron en su camino. “Torito” como le dicen de cariño no se inmuta y su atención evita pasar por esa zona.

Isaac Del Toro, junto a su novia, Romina Hinojosa, se encuentran pedaleando en Ensenada, previo a participar en el Campeonato Nacional Mexicano de Ciclismo qué se llevará a cabo en el Valle de Guadalupe.

¿Cuándo compite Isaac del Toro en Ensenada?

Isaac del Toro compite desde este 23 de octubre, en un par de pruebas que ya hizo OFICIAL el equipo UAE Team Emirates, destacando que será en el desafío contrareloj individual, además de la carrera de ruta, que en conjunto harán vibrar México y Ensenada.

We're not done just yet… and neither is Torito! We are delighted to announce that @ISAACDELTOROx1 will contest the Mexican National Championships this week 🇲🇽



Hosted in Isaac's home city of Ensenada, Isaac will compete in both the ITT and Road Race 🐂



Vamos, Torito! #WeAreUAE pic.twitter.com/qXscBUQzZo — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 22, 2025

Corriendo en casa y como local el apoyo y recibimiento serán importantes, ahora que del Toro está en un momento espectacular siendo reconocido entre los mejores del mundo.