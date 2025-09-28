Isaac del Toro terminó en el Top10 en el Mundial de Ciclismo

El Toro mexicano del ciclismo volvió a competir de la mejor forma ante la élite de la disciplina a nivel mundial, y aunque no se llevó el primer sitio, terminó en Top10. Con este resultado, Isaac del Toro demuestra su capacidad para competir de la mejor forma ante los mejores del mundo y así concretar una temporada de ensueño. Sin embargo, las competiciones no paran y el hambre de gloria tampoco.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

¿En qué lugar terminó Isaac del Toro en la prueba de Ruta?

En una auténtica prueba de resistencia, el ciclista mexicano terminó en la séptima posición gracias a su gran presentación en Ruanda. La ruta de este Mundial fue de 267.5 kilómetros que desgastaron a niveles sobrehumanos a cada uno de los competidores, que enfrentaron alturas de 5475 metros de desnivel en el país africano.

Y tal como se indicó desde el principio, el nacido en Ensenada compitió de la mejor manera liderando cerca de 30 kilómetros, sin embargo su coequipero (Tadej Poagacar) no desistió y en un momento determinado se separó para consagrarse como el mejor del día en una prueba con casi 6 horas de pedalear por la gloria.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2025?

Los resultados del ciclista mexicano se perciben como positivos. Aunque muchos se acostumbraron a verle en lo más alto, las actividades en Ruanda finalizaron con un quinto y un séptimo puesto. Hace una semana Isaac concretó el quinto sitio en la prueba de Contrarreloj, la cual no es su especialidad. Mientras que ya se comentó de este séptimo sitio en la prueba élite, ante los mejores del planeta.

¿Cuándo es la siguiente carrera de Isaac del Toro?

El mexicano no se detiene dentro de las propias actividades del ciclismo mundial, pues tiene una nueva competición el próximo 5 de octubre. Esta vuelta a rodar por parte del joven de 21 años se dará en tres pruebas reconocidas en el ciclismo clásico, esto en Italia.

Coppa Agostini - 5 de octubre.

Coppa Bernocchi - 6 de octubre.

Tre Valli Varesine - 7 de octubre.

Sin embargo, octubre continúa con intensas actividades, pues el 11 se competirá en el Giro de Lombardia. Mientras que del 14 al 19 de ese mismo mes el equipo viajará a China. Sitios donde se espera que el “Torito” tenga participación.