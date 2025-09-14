¡Isaac del Toro firma una semana histórica en Italia!

Este domingo 14 de septiembre de 2025, el ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a escribir su nombre con letras doradas en el ciclismo internacional al ganar la 77ª edición del Trofeo Matteotti, disputado en la ciudad de Pescara, Italia. Con esta victoria, Del Toro suma su cuarta conquista en una semana, consolidándose como uno de los corredores más en forma del pelotón mundial.

La carrera, de 193 kilómetros distribuidos en 12 vueltas, presentó un trazado exigente con ascensos cortos pero intensos como la Salita Tiberi, el Colle Scorrano y el Montesilvano Colle. Desde el inicio, los intentos de fuga marcaron el ritmo, pero ninguno logró consolidarse ante el trabajo de equipos como Astana, Cofidis y Bardiani.

Fue en los últimos 20 kilómetros cuando la competencia se tornó decisiva. Un grupo de cinco corredores logró abrir una brecha, pero el pelotón, liderado por los favoritos, neutralizó la escapada. En la última vuelta, Isaac del Toro se mantuvo firme en el grupo puntero junto a figuras como Richard Carapaz, Davide Formolo y Rui Costa.

El momento clave llegó en la última ascensión al Montesilvano Colle. Del Toro lanzó un ataque certero que lo colocó en el grupo de cinco corredores que definirían la carrera. En los metros finales, el mexicano mostró su potencia y sangre fría para lanzar el sprint definitivo y cruzar la meta en primer lugar, desatando la ovación del público italiano.

¿Cuáles fueron los triunfos de Isaac del Toro esta semana?

Con este triunfo, Del Toro cierra una semana de ensueño en la que también se coronó en el GP Industria & Artigianato, el Giro della Toscana y la Coppa Sabatini, convirtiéndose en el primer mexicano en lograr este triplete de clásicas italianas de fin de verano.

¿Qué es lo que sigue para Isaac del Toro?

A sus 21 años, el ciclista de Baja California, integrante del UAE Team Emirates, se consolida como una de las grandes promesas del ciclismo mundial. Su regularidad, agresividad táctica y capacidad de remate lo han colocado en el top 10 del ranking UCI, y ahora se prepara para representar a México en el Campeonato Mundial de Ruta en Kigali, Ruanda, del 21 al 28 de septiembre.

