¿Cuál será el rol de Isaac del Toro con su equipo, UAE Team Emirates, en 2026?

El 2025 de Isaac del Toro ha sido tan espectacular que dentro de su equipo, UAE Team Emirates, esperan que su rol crezca aún más de cara al próximo año.

isaac-del-toro-uae-team-emirates-2026.jpg
Instagram: Isaac del Toro
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

El 2025 de Isaac del Toro podría ser considerado uno de los mejores años en la historia de cualquier deportista mexicano, pues ahora mismo coloca al atleta como uno de los mejores ciclistas del mundo al grado de que su equipo, UAE Team Emirates, tiene nuevas proyecciones para él en 2026.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Para poner un poco de contexto, vale decir que Isaac del Toro pasó de estar fuera de los mejores 50 ciclistas del mundo a formar parte del Top 3 de la última clasificación del ranking UCI, lo cual habla del impacto que ha tenido y que, por ende, lo coloca como un elemento a seguir para el siguiente año.

¿Qué espera UAE Team Emirates de Isaac del Toro en 2026?

La evolución de Isaac del Toro ha obligado a su equipo, UAE Team Emirates, a consolidarlo mucho más de cara al siguiente año. Al menos así lo ve el director del equipo Joxean Fernández, quien aseguró que, a partir del siguiente año, el mexicano tendrá un protagonismo mucho más importante.

Te puede interesar: ¿Cuántas veces se han enfrentado Rafael Nadal y Roger Federer en su historia?

Te puede interesar: ¿Quién fue el primer mexicano en ganar la Serie Mundial en la historia?

Fernández aseguró que Isaac del Toro “dará un paso más” dentro del equipo por méritos propios al superar las expectativas que tenía en él. En la entrevista, pactada con el portal Eurosport España, relató que el cuadro tenía previstas 10 victorias para el mexicano, mismas que superó a cabalidad en este año.

Aunado a ello, vale decir que se espera un rol mucho más importante del nacido en Ensenada junto a Tadej Pogacar, quien en estos momentos es el mejor ciclista del mundo. Por tal motivo, los amantes del ciclismo esperan que pueda aprender mucho para, así, buscar una consolidación máxima en el 2027.

Isaac del Toro, ¿el mejor deportista mexicano de la actualidad?

Esta pregunta cuenta con tintes completamente subjetivos, por lo que la misma depende del gusto de cada amante al deporte nacional. Lo que es un hecho es que, a partir de ahora, ya no se puede dejar en un rol secundario a Isaac del Toro, número 3 del mundo en el ciclismo actual.

Isaac del Toro
