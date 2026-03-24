Isaac del Toro va por otra hazaña en el País Vasco

El ciclismo mundial tiene un nombre en la mira y ese es el de Isaac del Toro. Luego de brillar como uno de los motores clave en el triunfo de Tadej Pogacar en la Milán-San Remo, el joven mexicano ya prepara su siguiente gran desafío: la exigente Itzulia Basque Country, mejor conocida como la Vuelta al País Vasco.

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Del Toro, actual número dos del ranking mundial UCI, encabezará al UAE Team Emirates del 6 al 11 de abril en territorio español, en una competencia que será clave dentro de un 2026 que ya apunta a ser histórico para el ciclismo mexicano.

Con la mira puesta en su debut en el Tour de Francia, esta prueba aparece como una parada obligatoria para medir su nivel ante la élite mundial.

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Un recorrido brutal que pondrá a prueba su grandeza

La Itzulia no es cualquier carrera. Serán seis etapas para un total de 809.6 kilómetros, pero lo que realmente impone respeto es el desnivel acumulado de 16,154 metros. Un auténtico reto físico y mental.

El trazado incluye 29 puertos de montaña: cuatro de primera categoría, siete de segunda y 18 de tercera. Un escenario ideal para escaladores, pero también una trampa constante para quienes no tengan resistencia y estrategia.

Para el mexicano, no será territorio desconocido. En 2024 sorprendió con un séptimo lugar en su debut, mientras que en 2025 terminó en la posición 15. Sin embargo, el contexto hoy es distinto: llega como uno de los grandes favoritos tras conquistar el UAE Tour y la Tirreno-Adriático en esta temporada.

La primera batalla comenzará en Bilbao con una contrarreloj individual de 13.9 kilómetros, una etapa que podría marcar diferencias clave desde el arranque.

Rivales de élite y presión de campeón

El reto no será sencillo. El UAE Team Emirates llega con la responsabilidad de defender el título tras las victorias recientes de Joao Almeida y Juan Ayuso, lo que eleva aún más la presión sobre los hombros de Del Toro.

Además, el pelotón estará cargado de talento. Figuras como Primoz Roglic, el irlandés Ben Healy y el joven francés Paul Seixas prometen una batalla intensa en cada etapa.

Pero si algo ha demostrado Isaac del Toro en este 2026 es que está listo para competir al más alto nivel. Su crecimiento, consistencia y mentalidad lo colocan como una de las grandes cartas del ciclismo latinoamericano.

La Vuelta al País Vasco será mucho más que una carrera: será otra oportunidad para que México siga soñando en grande sobre dos ruedas.

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