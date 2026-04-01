Isaac del Toro en el Tour de Francia; ¿cuántos días faltan para esta competición?

Una de las razones por las cuales el 2026 puede ser un año histórico para Isaac del Toro deriva de la participación que este tendrá en el Tour de Francia, la cual es sin duda la competencia reina en la historia de este deporte. Ante esto, no está de más conocer cuándo será dicho evento.

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Fue a finales del año pasado cuando se confirmó la participación de Isaac del Toro en el Tour de Francia a través de UAE Team Emirates, su equipo dentro del ciclismo profesional y la institución que domina a plenitud este deporte con otros elementos como, por ejemplo, Tadej Pogacar, primer lugar en la clasificación UCI.

¿Cuándo será el Tour de Francia, competencia favorita de Isaac del Toro?

Fue en diciembre del 2025 cuando UAE Team Emirates reveló que Isaac del Toro será uno de los ciclistas que formarán parte de su equipo rumbo al Tour de Francia, una de las competencias más importantes del mundo y que genera millones de euros en cuanto a comercialización se refiere.

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Ante ello, el nacido en Ensenada expuso, a través de una conferencia de prensa hecha por el propio equipo, que participar en el Tour de Francia es un sueño que siempre tuvo desde que era niño, por lo que estar cerca de cumplirlo refleja años de constancia y regularidad en los circuitos.

Dicho lo anterior, debes saber que el Tour de Francia comenzará el próximo sábado 4 de julio para finalizar el domingo 26 del mismo mes. Vale decir, además, que UAE Team Emirates estará liderado por el esloveno Tadej Pogacar, el cual llega a esta competencia como el bicampeón de la misma.

¿En qué lugar se encuentra Isaac del Toro en la clasificación UCI?

A principios del 2026 el ranking UCI colocó a Isaac del Toro como el segundo mejor ciclista de la actualidad solo por debajo de Pogacar, situación que ha mantenido hasta ahora. Cabe recalcar que su evolución ha sido espectacular pues, al inicio del año pasado, no estaba entre los mejores 40 ciclistas del mundo.