¡Isaac del Toro no baja los brazos! Ya trabaja en su regreso tras dura lesión

El ciclismo mexicano contiene la respiración, pero también mantiene la esperanza. Tras la dura caída sufrida en la Itzulia Basque Country, Isaac del Toro ya trabaja en su recuperación con un objetivo claro: regresar más fuerte y listo para los grandes retos de la temporada.

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El accidente, ocurrido durante la tercera etapa cuando aún restaban 81 kilómetros por recorrer, dejó fuera de competencia al bajacaliforniano, marcando el primer abandono de su joven pero prometedora carrera profesional.

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Una lesión que frena su gran momento

El diagnóstico fue claro: desgarro muscular en el muslo derecho. Una lesión que obligó al mexicano a detener su actividad justo cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su trayectoria.

Y es que Del Toro no llegaba en cualquier condición. El 2026 había comenzado de forma espectacular, con una victoria en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, donde incluso ganó dos etapas, seguido de un triunfo contundente en la Tirreno-Adriático, sacando 40 segundos de ventaja sobre Matteo Jorgenson.

El ensenadense partía como uno de los favoritos en la Vuelta al País Vasco, pero la caída cambió el rumbo de su participación. Aun así, el propio ciclista ha mantenido una actitud positiva ante la adversidad.

"Tengo que ser positivo… trataré de volver muy pronto y más fuerte", compartió en sus redes sociales, dejando claro que su mentalidad sigue enfocada en competir al más alto nivel.

El calendario en riesgo… pero el Tour en la mira

La recuperación de Del Toro podría tomar alrededor de tres semanas, gracias al respaldo del UAE Team Emirates-XRG, que cuenta con la infraestructura necesaria para acelerar su rehabilitación.

Esto significa que el mexicano podría estar de vuelta a mediados de mayo, aunque su ausencia ya pone en duda su participación en competencias importantes de abril como la Amstel Gold Race, la La Flèche Wallonne y la Lieja-Bastoña-Lieja. Sin embargo, el gran objetivo sigue intacto: el Tour de France, programado del 4 al 26 de julio. Todo apunta a que Del Toro tendrá tiempo suficiente para llegar en óptimas condiciones al evento más importante del ciclismo mundial.

Antes de eso, podría reaparecer en junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, como parte de su preparación final.

El golpe fue duro, pero la historia de Isaac del Toro aún tiene muchas páginas por escribir. Y si algo ha demostrado, es que sabe levantarse… y pedalear más fuerte.

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