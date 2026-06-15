Isaac Paredes y los mexicanos con 500 hits o más en la historia de la MLB

El beisbolista mexicano Isaac Paredes ha convertido esta temporada 2026 de la MLB en una de las más importantes en la historia de su carrera como profesional, pues fue hace unos días cuando alcanzó la marca de 500 hits dentro de las Grandes Ligas. ¿Qué otros nacionales lo acompañan?

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Fue en el duelo entre los Astros de Houston y los Brewers de Milwaukee que Isaac Paredes entró a la historia mediante un doblete hacia el jardín izquierdo que se estrelló contra la banda, lo cual lo coloca en la codiciada lista de los beisbolistas mexicanos que han logrado este récord.

¿Qué beisbolistas, como Isaac Paredes, suman 500 hits en la MLB?

Con apenas 27 años de edad, el nacido en Sonora suma 500 hits sumando su participación con los Astros de Houston, los Cubs de Chicago, los Tigers de Detroit y los Rays de Tampa Bay, equiparando lo que han hecho ocho beisbolistas mexicanos más en la MLB hasta ahora.

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Todo comienza con Vinicio Castilla, quien sumó 1,884 imparables, seguido de Jorge Orta, quien sumó 1,619. Entre los mejores mexicanos de este rubro también destacan Aurelio Rodríguez, Beto Ávila y Melo Almada, mismos que completaron 1,570, 1,296 y 706, respectivamente hablando.

La lista continúa con Alex Treviño quien sumó 602, uno más que los conseguidos por Juan Gabriel Castro y Erubiel Durazo, quien sumó 547 en su carrera profesional. Finalmente, en este listado ya aparece Isaac Paredes gracias a lo conseguido recientemente en la MLB.

¿Cómo se distribuyen los hits de Isaac Paredes en la MLB?

A pesar de que con los Astros suma una buena cantidad de hits al acumular 143, la realidad es que su mejor momento se dio con los Rays de Tampa Bay, en donde completó 280 imparables. En los Cubs de Chicago acumuló 40 hits, mientras que en los Detroit Tigers completó 37 de estos.

