¿Fecha y rival de la pelea del boxeador mexicano Isaac Pitbull Cruz en el mes de septiembre?

El peleador Isaac Pitbull Cruz tendrá el 19 de septiembre un nuevo reto como boxeador profesional cuando se enfrente en San Diego, California ante Nestor Bravo en un combate en peso superligero, para la cual el peleador de la Magdalena Contreras, en la Ciudad de México se alista al máximo para buscar la victoria a toda costa, con lo que se encamine a retos más y más importantes.

Isaac Cruz, de 28 años de edad ha analizado a su rival y sabe que deberá de sacar sus recursos si quiere salir adelante en el combate que se celebrará el 19 de septiembre y que podrás ver a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del Box Azteca Team.

“Bravo es muy aguerrido. Va al frente y le gusta dar espectáculo”, comentó en información desplegada por PBC, la promotora de la que es parte el peleador capitalino.

Pelea Pitbull Cruz vs Néstor Bravo

Pelea: Cruz vs Bravo

Fecha: 19 septiembre

Arena: Pechanga Arena, San Diego

Transmisión: Azteca Deportes

Pitbull Cruz, inspirado por Eddy Reynoso y el trabajo que realiza con Canelo Álvarez

Pitbull Cruz ha estado trabajando a la distancia con Eddy Reynoso y el entrenador estará en la esquina del azteca en ese pleito en San Diego, para luego retomar sus actividades con Saúl Álvarez en España.

En tanto eso ocurre, Isaac Cruz recordó los motivos que lo llevaron a entrenar con Eddy.

“Lo que me ha llevado a querer trabajar con Eddy Reynoso es su experiencia, y el gran trabajo que ha hecho con Canelo. No solo con Canelo, sino también con otros boxeadores notables”, explicó el peleador que es campeón interino de peso superligero del CMB.

“Su gran capacidad mental y para leer a sus boxeadores le han permitido llegar a la cima. Posee las virtudes y el conocimiento que nos hacen falta para enfrentarnos a la élite del boxeo hoy en día”, acotó el boxeador que debutó en 2015, por lo que está en su año 11 como profesional.

Su combate será el número 34 de su carrera profesional y aunque tiene que superar este reto, no niega que por su mente pasan los nombres de Teófimo López o Ryan García.