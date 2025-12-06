Isaac ‘Pitbull Cruz vs Lamont Roach: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la pelea por el título interino superligero del CMB?

Isaac “Pitbull” Cruz regresa al ring este sábado 6 de diciembre de 2025 para defender el título mundial interino superligero del CMB en el Frost Bank Center, en San Antonio, ante un retador que llega enrachado, Lamont Roach Jr., campeón mundial en superpluma que hoy busca brillar en una segunda división.

El combate genera expectación por el contexto que ambos arrastran. Pitbull mantiene un respaldo sólido desde que llevó a los 12 rounds a Gervonta “Tank” Davis en 2021. Roach, por su parte, llega con la moral al tope tras sorprender al mundo en marzo pasado con un empate ante Davis, en un duelo donde incluso hubo acciones polémicas.

En lo deportivo, el choque ofrece un contraste muy claro, donde el Pitbull irá al frente, presionará y buscará castigar con volumen; Roach intentará imponer distancia, velocidad y orden, tal como hizo ante Davis. El estadounidense sube de categoría, pero su momento anímico es inmejorable.

La función también incluye dos peleas de campeonato que elevan el valor de la cartelera: Stephen Fulton vs O’Shaquie Foster por el cetro superpluma CMB, y Erislandy Lara vs Johan González por el título medio AMB.

La transmisión será por Box Azteca, a través de TV Azteca por su Canal 7 y plataformas digitales, justo después del Tigres vs Cruz Azul en las semifinales del Apertura 2025 .