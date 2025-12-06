Tigres vs Cruz Azul: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Liguilla del Apertura 2025?

Tigres y Cruz Azul se miden en la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Guido Pizarro, el conjunto de la UANL busca aprovechar a su gente en el Estadio Universitario para avanzar a la siguiente ronda. Del otro lado, la escuadra comandada por Nicolás Larcamón tiene como objetivo conseguir su lugar en la Final de cara a viajar a Qatar para disputar la Copa Intercontinental ante Flamengo.

¿A qué hora juega Tigres vs Cruz Azul?

En punto de las 21:10 horas, tiempo de la CDMX, se va a disputar el juego del cuadro de La Noria frente Tigres. Tras el partido de ida disputado en el Estadio Olímpico Universitario, el marcador global es de 1-1 tras los goles de Ángel Correa y Gabriel Fernández.

A lo largo de la presente campaña, los Tigres finalizaron la Fase Regular en el segundo puesto de la tabla general con 36 puntos. Por su parte, Cruz Azul, fue tercero con 35 unidades. En la instancia de 4tos de Final, el equipo de Guido Pizarro eliminó a los Xolos de Tijuana. Mientras que La Máquina dejó en el camino a Chivas en la ronda anterior.

El partido de Tigres vs Cruz Azul lo vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes al terminar el juego de Toluca vs Rayados de Monterrey.

