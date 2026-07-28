Israel Reyes: cuál es el sueldo del defensa en Club América

Israel Reyes —seguido por la Roma— volvió a estar en el centro de la atención durante el mercado de fichajes. El defensa del Club América podría dar el salto al futbol europeo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras su futuro se define, también genera interés el salario que percibe en el conjunto azulcrema.

El zaguero mexicano, Israel Reyes, es uno de los futbolistas mejor remunerados del América, como Henry Martín. De acuerdo con la información publicada por Salary Sport, recibe un sueldo anual de 25,730,640 pesos mexicanos, cifra que equivale a 494,820 pesos por semana. Ese ingreso lo ubica entre los contratos más importantes del equipo.

|MEXSPPORT

Sueldo y rendimiento de Israel Reyes en Club América

El salario de Reyes —casi un millón y medio de dólares por año— refleja su importancia en el Club América en las últimas temporadas. Durante la campaña 2025-2026 fue uno de los jugadores con mayor continuidad y terminó consolidándose como una pieza fija en la defensa gracias a su capacidad para desempeñarse como central o lateral derecho.

TE PUEDE INTERESAR: CONFIRMADO: André-Pierre Gignac tiene nuevo equipo tras salir de Tigres UANL

¿Qué se sabe del interés de la Roma por Israel Reyes?

El rendimiento de Reyes también despertó el interés de la Roma. Sin embargo, la operación todavía no se concreta. El conjunto italiano presentó una oferta cercana a los 5 millones de euros, mientras que la directiva americanista mantiene una valoración de 7 millones para dejar salir al futbolista.

Israel Reyes busca dar el salto a Europa

El defensor de 25 años todavía no ha disputado minutos en el Apertura 2026. El cuerpo técnico decidió darle descanso después de su participación con la Selección Nacional de México en el Mundial 2026, donde disputó cuatro partidos, dos como titular durante los 90 minutos y dos ingresando desde el banquillo.

Israel Reyes incendió el Clásico Nacional al declarar que Chivas aspira a ganar un partido, mientras que América, campeonatos|@israelreyesr58

TE PUEDE INTERESAR: FIFA elige a Gilberto Mora para acompañar a Lamine Yamal rumbo al Mundial 2030

Antes de marcharse con la Selección Nacional, Reyes había completado un sólido Clausura 2026. Jugó 15 encuentros del torneo como titular, aportó una asistencia y recibió dos tarjetas amarillas, manteniendo regularidad en toda la competencia.

La expectativa en Coapa es resolver su situación antes del cierre del mercado de transferencias. Si la Roma mejora su propuesta económica y alcanza las pretensiones del Club América, Israel Reyes se marcharía. Caso contrario, el defensa de 26 años se quedará en las Águilas gozando de su buen salario.

