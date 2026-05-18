Mientras Henry Martín gana 28 millones, este es el sueldo de Israel Reyes
El delantero del Club América tiene un salario superior al del defensor
Mientras que muchos se preguntan sobre los salarios del América Femenil, la rama masculina de las Águilas paga sueldos mucho más altos en comparación y también si se los enfrenta contra otros equipos de la Liga BBVA MX. Dos de los mejores pagados son Henry Martín e Israel Reyes.
Así como hay un futbolista que eligió jugar en Segunda División en lugar del América, en el primer equipo de las Águilas hay varios futbolistas que ganan una fortuna. Por ejemplo, Henry Martín gana 28 millones de pesos mexicanos por año en el conjunto azulcrema. Aunque Israel Reyes ha tenido grandes rendimientos, tiene un salario más bajo.
El sueldo de Israel Reyes es más bajo que el de Henry Martín
El delantero de 33 años tiene un salario de 28,000,000 de la moneda local. Por su parte, Israel Reyes tiene un sueldo de 25 millones de pesos mexicanos. Son dos de los mejores pagados de la Liga BBVA MX en general.
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Israel Reyes y Henry Martín se podrían marchar del Club América
El defensa de 25 años se marcharía a Europa luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Nacional de México. Israel Reyes ya tendría ofertas del exterior y la Roma pica en punta como posible club. En tanto, el delantero de 33, Henry Martín, tendría los días contados en las Águilas.
Las estadísticas de Henry Martin como jugador del Club América
A nivel general, los números del delantero centro de las Águilas son realmente muy buenos. Pues sus estadísticas reflejan esto:
- Partidos jugados: 315
- Encuentros como titular: 225
- Goles convertidos: 118
- Asistencias aportadas: 52
- Tarjetas recibidas: 10 amarillas y 0 rojas
En tanto, si se habla del Clausura 2026, sus registros cambian mucho, ya que se ha perdido muchos partidos por lesiones:
- Partidos jugados: 7
- Encuentros como titular: 3
- Goles convertidos: 1
- Asistencias aportadas: 1
- Tarjetas recibidas: 0 amarillas y 0 rojas
Las estadísticas de Israel Reyes como jugador del Club América
A nivel general durante toda su estadía en América:
- Partidos jugados: 147
- Encuentros como titular: 132
- Goles convertidos: 3
- Asistencias aportadas: 2
- Tarjetas recibidas: 15 amarillas y 2 rojas
Durante el Clausura 2026 (antes de su convocatoria a la Selección Nacional):
- Partidos jugados: 15
- Encuentros como titular: 15
- Goles convertidos: 0
- Asistencias aportadas: 1
- Tarjetas recibidas: 2 amarillas y 0 rojas.