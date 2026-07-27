Roma frena el fichaje de Israel Reyes y contrata un argentino por 35 millones

El posible traspaso de Israel Reyes al futbol italiano continúa sin resolverse. Aunque la Roma mantiene interés en el defensor del Club América, la negociación sigue estancada por diferencias económicas. Mientras tanto, el conjunto de la Serie A ya cerró una incorporación millonaria de un argentino que llamó la atención.

En medio de los refuerzos del Club América, Israel Reyes continúa a la espera de una definición sobre su futuro. El defensor mexicano busca dar el salto al futbol europeo, pero la oferta presentada por la Roma todavía no alcanza las pretensiones de la directiva azulcrema. Parece que la “Loba” no quiere desembolsar más dinero, aunque gastó 35 millones en un argentino.

La Loba habría lanzado una contrapropuesta de 6 millones de euros (más de 119.3 millones de pesos).|Club América

Roma mantiene diferencias por Israel Reyes

De acuerdo con información publicada por Corriere dello Sport, la Roma ofreció 5 millones de euros por el zaguero mexicano. Sin embargo, el Club América mantiene su postura y solicita 7 millones de euros para autorizar la transferencia.

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La diferencia de dos millones de euros ha impedido que ambas instituciones lleguen a un acuerdo. Aunque las negociaciones siguen abiertas, por ahora no existe un entendimiento que permita cerrar la operación durante el mercado de verano.

|Instagram: Club América

Roma paga 35 millones por un argentino

Mientras la negociación por Israel Reyes sigue detenida, la Roma concretó el fichaje del delantero argentino Santiago Castro. Según informó el periodista César Luis Merlo, el club italiano acordó pagar 35 millones de euros al Bologna para incorporar al atacante de 21 años.

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Castro llega después de disputar tres temporadas en la Serie A con Bologna, donde registró 22 goles y 15 asistencias en 105 partidos. La inversión realizada por la Roma provocó comparaciones entre aficionados, ya que el club continúa sin alcanzar la cifra que solicita el América por el defensa mexicano.

|Crédito: Instagram/@israelreyesr58

Israel Reyes sigue pendiente de su futuro

En Coapa mantienen la esperanza de que la Roma presente una oferta mejorada antes del cierre del mercado. La directiva está dispuesta a negociar la salida del futbolista, siempre que el club italiano alcance los 7 millones de euros establecidos.

Mientras tanto, Israel Reyes continúa formando parte del plantel azulcrema. Una resolución rápida también permitiría al América planificar la búsqueda de un posible reemplazo si finalmente se concreta la salida del defensor rumbo a Europa.

