Italia y los PAÍSES HISTÓRICOS que no estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección de Italia ha sumado su tercera experiencia consecutiva sin asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual habla del espectacular bache que el combinado celeste ha tenido en la última década considerando que ha sido campeón del mundo en cuatro ediciones en el pasado.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

A pesar de contar con estrellas de renombre a nivel internacional, la realidad es que Italia ha quedado fuera de cualquier posibilidad de asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante ello, aquí conocerás que otros países históricos verán este evento desde sus hogares.

¿Qué países, como Italia, no estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Serbia: Se trata de la segunda selección con más presencias a nivel histórico de las que no lograron su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026. No obstante, vale decir que el combinado serbio se encuentra en un declive del cual no ha podido salir en los últimos años.

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Rusia : La Selección de Rusia fue castigada con no participar en competiciones de la FIFA y la UEFA debido a los conflictos bélicos que vive con Ucrania desde hace unos años. A pesar de tener una selección competitiva, esta se perderá una edición mundialista más.

: La Selección de Rusia fue castigada con no participar en debido a los conflictos bélicos que vive con desde hace unos años. A pesar de tener una selección competitiva, esta se perderá una edición mundialista más. Hungría: Llegó a consolidarse como una de las selecciones más espectaculares durante las décadas de los 30’s, 40’s y 50’s; sin embargo, hoy en día se encuentra muy lejos de lo que en su momento demostró en el terreno de juego al quedar lejos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué selecciones harán su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Así como hay países históricos que no estarán en este evento, también hay otros que harán su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre los equipos que jugarán por primera vez este torneo destacan selecciones como Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curazao.

