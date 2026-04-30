Estrella de la NFL se casa en México: el QB vive un momento especial fuera del emparrillado

Mientras trabaja por consolidarse como el futuro de los Minnesota Vikings, J.J. McCarthy vivió uno de los momentos más importantes de su vida personal.

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El quarterback y Katya Kuropas contrajeron matrimonio el pasado 11 de abril en una ceremonia realizada en México, noticia que la pareja confirmó mediante una publicación conjunta en Instagram. La boda tuvo lugar en San José del Cabo, Baja California Sur, específicamente en el exclusivo Hotel Zadún Los Cabos, Ritz-Carlton Reserve.

El evento reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja en un entorno de lujo frente al mar, convirtiéndose en una celebración íntima pero muy especial para ambos.

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México, escenario del gran día

El mariscal de campo de los Vikings eligió uno de los destinos turísticos más reconocidos de México para dar el siguiente paso en su relación. McCarthy y Kuropas comenzaron su historia de amor en 2018 y, desde entonces, han compartido gran parte de su crecimiento personal y profesional.

A principios de enero de 2024, el jugador le propuso matrimonio a Katya y poco más de un año después finalmente llegó la boda. En las imágenes compartidas en redes sociales también apareció Rome, el primer hijo de la pareja, nacido en septiembre pasado.

Una de las fotografías más comentadas mostró al quarterback junto a su familia, mientras lucía un elegante traje hecho a la medida, cuyo forro interior tenía varias imágenes personalizadas.

La publicación rápidamente generó reacciones dentro y fuera de la NFL. Entre las figuras que enviaron felicitaciones aparecieron Cam Bynum, excompañero de McCarthy en Vikings; Will Johnson, compañero suyo en Michigan; así como Ann Michael, esposa del quarterback de los Patriots, Drake Maye. Incluso el actor Taylor Lautner se sumó a los mensajes.

McCarthy busca consolidarse en la NFL

La boda llega en un momento importante dentro de la carrera del quarterback. Minnesota apostó fuerte por McCarthy al seleccionarlo con la décima elección global del Draft de la NFL 2024. Sin embargo, el inicio de su trayectoria profesional no fue sencillo. El jugador sufrió una rotura de menisco durante su debut en la pretemporada, lesión que lo dejó fuera durante toda esa campaña.

Ya en 2025, el quarterback comenzó a tener mayor protagonismo y fue titular en 10 partidos, acumulando 1,632 yardas por pase, además de 11 touchdowns y 12 intercepciones.

Ahora, mientras intenta consolidarse dentro de la NFL, McCarthy también atraviesa uno de los mejores momentos de su vida fuera del campo, acompañado de su nueva esposa y de una familia que sigue creciendo junto a él.

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