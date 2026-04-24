¡ÚLTIMA HORA! Estas son las primeras 10 selecciones del Draft NFL 2026: Steelers, 49ers, Cowboys y más

Este jueves 23 de abril se celebró la primera ronda del Draft NFL 2026 en Pittsburgh, Pensilvania, en donde se eligieron a las primeras 15 selecciones con los equipos apostando por una línea defensiva, ofensivos y a quarterbacks, siendo Fernando Mendoza el pick global número uno.

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Las 10 primeras selecciones del Draft NFL 2026

Las Vegas Raiders tuvieron el derecho de elegir primero por su posición en la temporada 2025 y su selección fue por Fernando Mendoza, el quarterback de la Universidad de Indiana que fue la primera selección global tras una campaña en la que terminó con una marca de 16-0.

Mendoza fue también el ganador del Trofeo Heisman en 2025 y el Jugador Ofensivo del Año de la conferencia Big Ten tras completar el 72% de los pases, 3 mil 535 yardas y 41 touchdowns.

El Draft continuó con los New York Jets eligiendo al cazamariscales David Bailey del Texas Tech y Arizona Cardinals se decantó por Jeremiyah Love como corredor procedente de Notre Dame.

Apr 23, 2026; Pittsburgh, PA, USA; Indiana Hoosiers quarterback Fernando Mendoza is selected by the Las Vegas Raiders as the number one pick during the 2026 NFL Draft at Acrisure Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images|Kirby Lee/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La actividad del Draft NFL 2026 continuará este viernes 24 de abril con las rondas 2 y 3, mientras que el sábado 25 se celebrarán las rondas 4 a 7.

Fernando Mendoza - QB | Las Vegas Raiders David Bailey - EDGE | New York Jets Jeremiyah Love - RB | Arizona Cardinals Canell Tate - WR | Tennessee Titans Arvell Reese - LB | New York Giants Mansoor Delante - CB | Kansas City Chiefs Sonny Styles - LB | Washington Commanders Jordyn Tyson - WE | New Orleans Saints Spencer Fano - OT | Cleveland Browns Francis Mauigoa - OT | New York Giants

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