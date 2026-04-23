Draft NFL 2026: ¿Cuándo inicia, qué equipo escoge primero y qué jugadores están disponibles?

Comienza la cuenta regresiva para la temporada 2026 - 2027 de la NFL, misma que se espera sea una de las más intensas y reñidas de los últimos años. Ante esta situación, aquí conocerás todo lo relacionado con el Draft, así como los equipos que escogen primero y los jugadores que estarán disponibles para este evento.

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El Draft de la NFL es uno de los eventos más esperados por los fanáticos gracias a los cambios que cada una de las escuadras realiza a fin de tener una plantilla mucho más competitiva. Ante ello, son varias las sorpresas que se esperan que puedan ocurrir a lo largo de los próximos días.

¿Cuándo inicia el Draft de la NFL 2026 - 2027?

Lo primero que tienes que saber es que el Draft de la NFL comenzará precisamente hoy jueves 23 de abril. El mismo durará algunos días y terminará el sábado 25, por lo que, durante estas horas, todo aquello relacionado con el futbol americano será tendencia en las redes sociales.

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¿Qué escuadras serán las primeras en escoger dentro del Draft de la NFL?

El formato del Draft de la NFL ayuda a que los reflectores principales estén dirigidos en las primeras 32 selecciones. Dicho lo anterior, vale decir que el orden se determina de acuerdo con el récord negativo que los equipos hayan sumado en la temporada pasada; es decir, aquellos que hayan tenido más derrotas.

Bajo este contexto, es la peor escuadra de la NFL quien elige primero y, a su vez, el campeón del Super Bowl quien lo hace al último. En otras palabras, serán los Raiders de las Vegas quienes tendrán la primera opción, mientras que la segunda será para los Jets de Nueva York y la tercera para los Cardinales de Arizona.

¿Qué jugadores están disponibles en el Draft de la NFL?

El Draft de la NFL no es más que un tablero de ajedrez en donde cada escuadra debe mover de la mejor forma sus fichas para tener una plantilla competitiva. Y, dentro de los jugadores que más destacan en esta ocasión se vislumbran nombres como Fernando Mendoza, proyectado como pick número 1, y Jeremiah Love, quien cuenta con una explosividad nata en el emparrillado.

Recuerda que el Draft de la NFL comenzará en el Día 1 con la Primera Ronda; es decir, el 23 de abril. Para el 24 de abril se disputarán las Rondas 2 y 3, mientras que el 25 de abril serán para las Rondas 4, 5, 6 y 7.