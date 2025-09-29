Jak Crawford llegaría a Cadillac para la siguiente temporada; ¿podría quitarle el puesto a Checo Pérez?

Restan algunos meses para que la temporada 2026 de la Fórmula Uno dé comienzo y, ante ello, Cadillac continúa afilando sus armas para tener un debut de alarido en compañía de sus pilotos principales Checo Pérez y Valtteri Bottas. En ese sentido, recientemente ha sonado el nombre de Jak Crawford, quien podría arribar pronto a la escudería.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

Si todo se concreta como se tiene esperado, Jak Crawford sería nada más y nada menos que el piloto suplente de Cadillac para la siguiente campaña, también conocido como el piloto de reserva. Ahora bien, ¿su presencia podría ser una preocupación para Checo Pérez o, bien, para Valtteri Bottas?

¿Quién es Jak Crawrfod, piloto que podría “competir” con Checo Pérez en Cadillac?

A falta de un anuncio oficial, Jak Crawford se podría convertir en el piloto reserva de Cadillac, escudería que lo ha analizado con prudencia y que considera que está listo para dar el salto a la Fórmula 1 y estar a la espera de lo que ocurra tanto con Checo Pérez como con Valtteri Bottas en el inicio de la temporada.

Cabe mencionar que Jak Crawford apenas cuenta con 20 años de edad y se mantiene compitiendo en la Fórmula 2 con Aston Martin, por lo que han sido sus actuaciones las que llamaron poderosamente la atención de un Cadillac que buscaría reclutarlo para que sea el tercer piloto al mando.

De concretarse este hecho, Crawford sería el elegido por Cadillac en lugar de Colton Herta, quien si bien en algún momento llamó poderosamente la atención para ser el piloto de reserva por sus actuaciones y su nacionalidad estadounidense, el mismo no tuvo la oportunidad de lograr los puntos necesarios para la Superlicencia, requisito para correr en la F1.

¿Jak Crawford podría quitarle el puesto a Checo Pérez?

Si bien un conductor de reserva podría sustituir en algún momento a los pilotos principales de alguna escudería, la realidad es que el plan de Cadillac con Checo Pérez no solo fue traer a un piloto exitoso y con experiencia en la F1, sino también a alguien que pueda atraer a las masas latinas y mexicanas, un mercado amplio para el automovilismo en general.

