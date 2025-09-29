deportes
¿Cuántos Grandes Premios faltan para que termine la temporada de Fórmula 1?

Los días pasan en la Fórmula 1 y el Gran Premio de la Ciudad de México está muy cerca de llevarse a cabo, pero ahora sin Checo Pérez

La Fórmula 1 ya llegó a su recta final de la temporada.
Foto: Canva
La Fórmula 1 ya llegó a su recta final de la temporada.
Antonio Hernández
AUTOMOVILISMO
Compartir

Las noticias en la Fórmula 1 no paran. La temporada 2025 está muy cerca de llegar a su fin. El último GP de 2025 será en Abu Dhabi, del 5 al 7 de diciembre. Restan siete carreras para que acabe la campaña. Recordemos que en 2026 el mexicano Sergio Pérez regresa a las pistas, pero ahora con Cadillac.

El siguiente Gran Premio se celebrará en Singapur, del 3 al 5 de octubre. Los McLaren (Oscar Piastri y Lando Norris) siguen siendo los líderes y favoritos para llevarse el campeonato del mundo, pero hasta el momento siguen luchando por estar en la cima y saber al final del certamen a quién ayuda la escudería. Una de las noticias que causó mucha controversia fue una entrevista que dio Fernando Alonso, en la que habló de su próximo retiro de la F1.

McLaren
REUTERS

Restan los Grandes Premios de Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. En el último GP, Max Verstappen se llevó el primer lugar por encima de George Russell de Mercedes y Carlos Sainz de Williams; este último logró que Williams regresara a un podio desde 2005.

El Gran Premio de la Ciudad de México ya es uno de los consentidos de toda la afición y no solamente la local. Del 24 al 26 de octubre regresan las emociones de la F1esta al Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera oficial se llevará a cabo el 26 de octubre en punto de las 14:00 horas.

Este Gran Premio en la Ciudad de México será el primero sin Sergio Pérez en la parrilla desde hace 11 años. Se espera que el mexicano esté presente para dar alguna conferencia de prensa o poder ser anunciado con Cadillac en un evento principal dentro de la semana de la Fórmula 1.

Fórmula 1
