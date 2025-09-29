Roscoe, perrito de Lewis Hamilton, ganaba miles de pesos al ser una celebridad; ¿cuánto facturaba al día?

Una de las noticias que ha acaparado por completo las notas deportivas en los últimos días guarda relación con la mascota de Lewis Hamilton , piloto de Ferrari dentro de la Fórmula 1. Roscoe tristemente perdió la vida luego de luchar ferozmente, lo cual ha traído una sensación de tristeza en su entorno.

La importancia de Roscoe en Lewis Hamilton es tal que el piloto británico sencillamente lo considera parte de su familia, motivo por el cual su muerte ha provocado tristeza en él. Ante este hecho, ¿sabías que Roscoe era una auténtica celebridad de internet que ganaba miles de pesos por sus publicaciones y convenios?

¿Cuánto dinero ganaba Roscoe, perrito de Lewis Hamilton, en internet?

Con 11 años de edad, este veterano perrito se convirtió en una auténtica celebridad que brilla con luz propia gracias a su cuenta de Instagram, misma que fue creada por su dueño y que, ahora mismo, suma más de 800 mil seguidores. Este hecho lo convirtió en uno de los perritos más famosos a nivel mundial.

Rest in Peace Roscoe Hamilton, a true star in his own right ✨



Lewis Hamilton’s beloved Roscoe brought smiles to the paddock and warmed the hearts of fans all over the world. Our thoughts are with Lewis during this difficult time.



Rest easy Roscoe, from paddock pup to Dogue… pic.twitter.com/0E3qrNeyoO — Formula 1 (@F1) September 29, 2025

La popularidad que Roscoe tiene en Instagram hizo que participara en comerciales y campañas de moda a través de una agencia de modelos caninos, misma que le permitió a Roscoe tener ingresos de hasta 700 dólares por día de trabajo no solo en sesiones fotográficas, sino también en videos.

¿Qué es el pet influencer marketing, al que perteneció Roscoe?

Roscoe es, probablemente, el perrito más importante que la comunidad “per influencer marketing” tiene en la actualidad, la cual no es más que una industria que ha alcanzado millones de dólares en los últimos años. Se trata, entonces, de un espacio en donde las mascotas aparecen con distintos perfiles que logran un carisma por demás espectacular.

Lost my best friend last night. Thank you all for the love you’ve shown him over the years. Roscoe forever. pic.twitter.com/VRrFBdcsLc — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 29, 2025

Por lo pronto, vale decir que el momento por el que atraviesa Lewis Hamilton es por demás complicado debido a la pérdida de uno de sus mejores amigos; no obstante, el piloto de Ferrari deberá prepararse, pues en tan solo días ocurrirá un Gran Premio más de la Fórmula 1, mismo en el que tendrá que estar en beneficio de su escudería.