Jake Dennis domina de principio a fin en Londres R13

El piloto británico Jake Dennis (Avalanche Andretti) logró una victoria aplastante en el E-Prix de Londres R13, ya que dominó desde el principio hasta el fin sin tener algún problema con su liderato en la carrera.

Dennis pudo aguantar los primeros ataques del líder de la clasificación, el belga Stoffel Vandoorne, conteniendo a su Mercedes-EQ e ir tranquilo hasta ver la bandera a cuadros en esta competencia de la Formula E.

A través de: Sorpresiva clasificación de Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría

Stoffel Vandoorne, con este resultado, toma ventaja en el campeonato de sus más cercanos perseguidores tanto de Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) como de Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing), piloto que estuvo obligado a entrar a boxes y después quedar fuera de la pelea al terminar en el puesto número 18.

El actual campeón, Nyck de Vries, que terminó en la tercera posición en R13 de Londres, condujo para el equipo y en ayuda de Vandoorne al detener los ataques de un veloz Nick Cassidy (Envision Racing) que en las últimas vuelta luchó palmo a palmo pero al final se conformaría con el cuarto puesto después de avanzar en el pelotón con relativa facilidad.

Vandoorne domina el Campeonato de Pilotos de la Formula E

El quinto puesto fue para Oliver Askew dándole otro gran resultado al equipo de Avalanche Andretti, mientras Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) consiguió buenos puntos al llegar al sexto puesto.

El portugués Antonio Félix Da Costa consiguió el séptimo puesto. Por su parte, el alemán Maximilian Günther se ubicó en el octavo lugar.

A través de: Antonio Félix da Costa domina de principio a fin la R12

Lucas Di Grassi, con su Rokit Venturi, sumó dos unidades y el último punto fue para el alemán Pascal Wehrlein.

Con este resultado, Vandoorne, en el Campeonato Mundial de Pilotos, suma 173 puntos, 26 por arriba de Mitch Evans que tiene 147.

Edoardo Morata baja al tercer puesto con 144 unidades al no conseguir ni un punto en esta carrera.