ÚLTIMA HORA: Estos son los rivales de Cristiano Ronaldo y Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Portugal y Cristiano Ronaldo tienen una nueva oportunidad de entrar en la élite del futbol de selecciones. El máximo goleador del Real Madrid y el combinado luso son cabezas de serie del grupo K y comparten sector con Colombia, Uzbekistán y a un rival por definir (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) en el papel, CR7 no tendría tema de pasar a los 16avos del la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tomando en cuenta el ranking oficial de la FIFA, Portugal está situado en el sexto peldaño teniendo ventaja sobre sus rivales de la fase de grupos. Colombia es su rival más cercano en la lista, ya que los sudamericanos son décimo terceros en ésta. Los asiáticos están hasta la posición 50 del ranking y Congo es 56, Jamaica es 70 y Nueva Caledonia es 149.

Fechas y horarios de los partidos de Portugal

Cabe destacar que, actualmente Cristiano Ronaldo tiene 40 años, pero su cumpleaños es el 5 de febrero, por lo que para la justa mundialista llegaría de 41 años. Por ello, si el apodado 'Comandante' quiere ponerle la cereza a su carrera dentro del terreno de juego, el Mundial 2026 es posiblemente su última llamada para alzar la Copa del Mundo.

Jugadores de la talla de Bruno Fernandes, Joao Felix, Rafa Leao, Goncelo Ramos o Bernardo Silva tendrán la tarea de ayudar a uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del futbol de conseguir un trofeo que se le ha negado en toda su carrera y hacer que el Mundial de Norteamérica 2026 sea uno de los episodios más gratos de CR7.