¡Le sonríe la vida! James Rodríguez cobrará 3 MILLONES de euros tras ganar esta disputa

La justicia española falló en favor de James Rodríguez, jugador del Minnesota United de la MLS y ex de León, respecto a una orden de devolución de más de tres millones de euros por parte de Hacienda tras presuntas irregularidades en su declaración de impuestos del 2014.

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Hacienda de España devolverá a James Rodríguez 3 MDE

La Agencia Tributaria de España había acusado a James Rodríguez de evasión de impuestos durante el 2014, año en el que el colombiano fue fichado por el Real Madrid durante el verano.

El Fisco acusaba a James de incumplimiento en sus obligaciones fiscales, pero el colombiano pudo demostrar que no había residido más de 183 días en España y que previamente había vivido en Mónaco, en donde jugaba para el club del principado.

"No existía ningún vínculo previo, ni económico ni personal con España hasta el día 22 de julio", fecha en la que fue presentado como jugador del Real Madrid, señaló James.

James Rodríguez en su presentación con el Real Madrid

En un principio se trató el caso como evasión fiscal, pero más tarde se re ajustó como "discrepancia técnica"; sin embargo, Rodríguez fue sancionado económicamente de igual manera mientras el proceso continuaba.

Finalmente, tras varios años de disputas legales, la Audiencia Nacional le dio la razón a James y anuló la resolución previa que había emitido el Tribunal Económico Administrativo Central en octubre del 2020 y se ordenó la devolución de más de 3 millones de euros.

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