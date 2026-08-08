James Rodríguez dejaría de lado su fichaje por el América y tomaría una drástica decisión con su carrera
Desde hace semanas se corrió el rumor de que el colombiano podría llegar a las Águilas, pero esa posibilidad hoy se ve más lejana
James Rodríguez encendió las ilusiones de la afición del América, ya que hace semanas corrió el rumor de que existía una posibilidad de que fichara con uno de los 4 grandes del futbol mexicano. Sin embargo, dan por hecho que no sería así, ya que tomaría una drástica decisión con su carrera, tal como lo hizo Memo Ochoa tras terminar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
De acuerdo con AS Colombia, Rodríguez rechazó la propuesta de continuar con el Minnesota United de la MLS, ya que supuestamente ya tiene definido colgar los botines a los 35 años, luego de culminar la justa veraniega, en la que su selección cayó en la ronda de octavos de final por Suiza.
El capitán de Colombia arribó a la MLS en febrero de 2026, con el objetivo de llegar con ritmo a la justa mundialista, luego de no querer renovar contrato con el Club León. Después de su salida de los Esmeraldas, sonó para unirse a las Águilas, pero nunca se concretó.
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La participación de James con Colombia
El exjugador del Real Madrid comandó a su selección a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, justa en la que vio actividad en los 5 partidos de Colombia, pero en esta edición no marcó ningún gol ni dio asistencias.
Rodríguez disputó un total de 317 minutos con la Selección de Colombia. De acuerdo con el portal de la FIFA, creó 10 oportunidades de peligro para sus compañeros y tuvo una precisión de pases del 89%.
El rumor de James al América
El Club América no está interesado en fichar en el Club América, ya que el objetivo es impulsar el talento de casa, con algunos refuerzos, sin llegar a ser top. Por ello, la directiva eligió a Guillermo Almada como entrenador, debido a que ya ha trabajado con jóvenes anteriormente.