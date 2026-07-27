Memo Ochoa disfruta de su retiro de una manera que todos quisieran: esto fue lo primero que hizo

Tras hacer oficial su retiro del futbol profesional, Guillermo Ochoa comenzó una etapa distinta. “Paco Memo”, histórico guardameta de la Selección Nacional de México, decidió alejarse por unos días del ruido mediático y eligió un destino especial para vivir sus primeras jornadas fuera de las canchas.

Apenas unos días después de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Memo Ochoa viajó a la Riviera Maya para disfrutar de unas vacaciones. El exportero de la Selección Mexicana se hospedó en un bonito lugar, donde inició este nuevo capítulo con descanso, actividades al aire libre y tiempo para su familia.

El portero escribió unas palabras de despedida en sus redes sociales|Guillermo Ochoa

Memo Ochoa eligió la Riviera Maya para comenzar su retiro

La primera decisión del exguardameta fue hacer una pausa tras más de dos décadas de competencia. Durante su estancia, compartió imágenes de algunos momentos en el Caribe Mexicano, donde disfrutó de un recorrido en catamarán y nadó en las aguas turquesa de la región.

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El viaje también le permitió desconectarse después de su participación en el Mundial, torneo que marcó el cierre definitivo de su carrera como futbolista profesional, anunciado el pasado 21 de julio.

Conservaría uno de los rasgos que lo hicieron inconfundible durante su carrera: su abundante cabello rizado.|Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa mantuvo una parte de su rutina

Aunque el objetivo principal fue descansar, Ochoa no dejó completamente de lado la actividad física. Durante su estancia utilizó el gimnasio de La Casa de la Playa para continuar con su rutina de entrenamiento, una costumbre de toda su carrera.

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Además, aprovechó la oferta gastronómica de Hotel Xcaret Arte, donde visitó un restaurante, encabezado por la chef Karime López, reconocida por convertirse en la primera mexicana en obtener una Estrella Michelin.

El inicio de una nueva etapa para Guillermo Ochoa

El viaje llega después de que el exportero agradeciera públicamente el respaldo recibido por la afición mexicana a lo largo de sus 22 años como profesional. Con esa despedida cerró un ciclo que incluyó actuaciones destacadas en clubes y con la Selección Mexicana.

Ahora, lejos de la Liga BBVA MX y de la actividad profesional, Guillermo Ochoa comienza una nueva etapa con tranquilidad. Sus primeros días de retiro estuvieron dedicados al descanso, al contacto con la naturaleza y a disfrutar del tiempo libre, una combinación que muchos deportistas buscan después de una carrera de máxima exigencia.