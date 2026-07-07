Suiza vs Colombia: ver GRATIS y EN VIVO resultado de transmisión en directo por TV Azteca Deportes de partido HOY martes 7 de julio, partido octavos de final del Mundial 2026 de Embolo vs James Rodríguez; marcador online y en línea

Suiza vs Colombia Suiza vs Colombia

La actividad de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su último capítulo con un duelo que promete emociones de principio a fin. Suiza y Colombia se enfrentan este martes 7 de julio en Vancouver con un solo objetivo: conseguir el último boleto disponible para los cuartos de final del Mundial 2026.

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Los colombianos llegan en un gran momento. El equipo de Néstor Lorenzo continúa invicto en el torneo, terminó como líder de su grupo y viene de eliminar a Ghana mostrando nuevamente una de las defensas más sólidas de la competencia. Además, ha demostrado que puede adaptarse a distintos estilos de juego, una virtud que su entrenador considera clave para seguir avanzando.

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Suiza tampoco conoce la derrota en esta Copa del Mundo y ha ido creciendo con el paso de los partidos. El conjunto dirigido por Murat Yakin combina orden defensivo con un ataque efectivo, por lo que se espera un enfrentamiento muy parejo entre dos selecciones que han sabido competir al máximo nivel.

¿Dónde ver el partido de Suiza vs Colombia gratis y en vivo?

Suiza vs Colombia podrá verse totalmente en vivo y gratis en el Canal 7 de tv abierta mexicana, mientras que en línea también estará de manera gratuita y en directo en la página de aztecadeportes.com.

¿Contra quién va el ganador de Suiza vs Colombia?

El ganador de Suiza vs Colombia se enfrentará contra la Selección de Argentina por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, después de que los argentinos le ganaran a Egipto en su partido también jugado el día 7 de julio.