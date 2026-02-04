Toda la verdad de por qué James Rodríguez llega a la MLS y descartó Argentina

James Rodríguez ya encontró nuevo destino tras su salida del Club León y todo indica que pasará a jugar en el Minnesota United de la MLS. El mediocampista colombiano fue ofrecido a varios clubes del futbol argentino, además de haber tocado la puerta del Club América durante las últimas semanas . Sin embargo, el proyecto del conjunto de Estados Unidos parece haber convencido de forma definitiva al jugador.

Según diversos reportes, Minnesota United le ofreció a James Rodríguez un contrato de corta duración (por 6 meses), estructurado y sin ocupar cupo de Designated Player (Jugador Franquicia). La institución hizo uso de GAM/TAM (dinero asignado por la MLS a cada club para reducir el impacto salarial), lo que permite reducir su Budget Charge (impacto presupuestario) y mantenerlo dentro del salary budget (límite salarial).

James Rodríguez jugará seis meses en Minnesota United|Crédito: EFE

Esto quiere decir que el colombiano con pasado en Real Madrid tendrá un salario alto y no significará un problema financiero para el Minnesota United. Además, tampoco compremeterá a la institución ocupando una plaza de Designated Player, las cuales son 3 como máximo por club y que ya están completas con los siguientes jugadores: Tomás Chancalay, Joaquín Pereyra y Kelvin Yeboah.

Sin embargo, estas no habrían sido las únicas exigencias de James Rodríguez para fichar por el club estadounidense.

Las exigencias de James Rodríguez para fichar por Minnesota United

Según información que comparte el diario Marca, el volante ofensivo de 34 años habría solicitado los siguientes beneficios para firmar contrato con cualquier club durante este mercado invernal:



Equipo de seguridad privada con grupos de guardaespaldas disponibles 24/7.

Auto blindado con chofer para todos los traslados.

Mansión de lujo con gimnasio privado y cancha para entrenamientos personales.

Preparador físico propio.

Chef personal con especialidad en dieta colombiana y europea.

Viajar en vuelos privados para trayectos largos.

Espacio privado en las instalaciones del club para su descanso.

James Rodríguez mientras era jugador de León|Crédito: Mexsport

James Rodríguez y los clubes argentinos a los que fue ofrecido

Durante los últimos días, el '10' de la selección de Colombia fue acercado a distintos clubes del futbol argentino. Distintos reportes identificaban que James Rodríguez fue ofrecido a Platense y Estudiantes de La Plata, ambos campeones de la Liga Argentina durante el 2025. Además, se dio a conocer que su nombre también fue vinculado con Boca Juniors, pero la directiva comandada por Juan Román Riquelme agradeció el ofrecimiento y desistió de su contratación.

Las pretensiones de James son considerablemente elevadas, por lo que pocos clubes estaban dispuestos a dar lo que solicitaba. No obstante, a cinco meses del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el futbolista escogió el proyecto de Minnesota United como el más atractivo y que además pueda cumplir con sus deseos.