James Rodríguez no sabe por cuál de estos 2 equipos mexicanos decidirse: cuáles son sus opciones

En las últimas horas se conoció que James Rodríguez habría sido ofrecido a Cruz Azul para continuar en la Liga BBVA MX. Sin embargo, parece que hay 2 nuevos equipos mexicanos que estarían peleando por el mediapunta colombiano: se trata nada menos que del Club América y de Pumas UNAM. Es decir, ya son 3 de los 4 grandes los que lo tienen en observación.

A pesar de que Flamengo prepara una oferta para quedarse con James Rodríguez , el representante del cucuteño de 34 años quiere que este se quede en la Liga MX. Sin embargo, por el momento solo se tratan de rumores y aproximaciones, por lo que no hay ninguna oferta formal ni concreta por el futbolista colombiano que busca club.

James Rodríguez James Rodríguez fue rechazado por el América

James Rodríguez no obtuvo lo que esperaba en Club León

El cucuteño llegó al futbol mexicano buscando mayores minutos que en el Rayo Vallecano de España, además de la posibilidad de competir en el Mundial de Clubes 2025. Por un conflicto de multipropiedad, la FIFA no le dejó jugar el torneo y, si bien sumó más tiempo en el campo de juego, tampoco logró grandes cosas en un equipo que no funcionó bien.

TE PUEDE INTERESAR:



De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, esta temporada James Rodríguez ha jugado 14 partidos en León (10 como titular), en los que ha marcado 3 goles y ha aportado 2 asistencias. En total desde su llegada ha tenido 34 encuentros (28 desde el arranque), con 5 tantos y 9 pases que terminaron en anotación de un compañero.

Club León / X James Rodríguez en acción con León

¿Cuánto dinero tendría que pagar el equipo mexicano que quiera a James Rodríguez?

A pesar de tener un valor de mercado de 2,5 millones de euros (más de 53 millones de pesos), el equipo mexicano que lo quiera no deberá pagarle nada al Club León, ya que el vínculo de James Rodríguez en ese equipo vence el 31 de diciembre de este 2025.

La institución que quiera a James; ya sea América, Pumas o Cruz Azul, deberá pagar únicamente el salario que arregle con el futbolista. Según distintos reportes, el colombiano ganaba cerca de 5 millones de dólares por temporada desde su llegada a México. ¿Seguirá en la Liga BBVA MX para el Clausura 2026?

