¡Bye, James Rodríguez! Posibles destinos del colombiano tras su salida de León

El mediocampista colombiano James Rodríguez cerrará su etapa con el equipo del león al termino de esta temporada del Apertura 2025 de la Liga MX y ya comienzan a sonar diferentes equipos del futbol mexicano y de la Major League Soccer (MLS) que se interesan por sus servicios previo al inicio de la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

América empató, Chivas goleó | Panorama rumbo a Liguilla | HDP: Hijos de la Pasión

Diferentes medios de Colombia señalan que entre los candidatos destacan dos equipos del futbol mexicano: América y Tigres, aunque también se especula que su destino más probable sería la Major League Soccer (MLS).

También te puede interesar:



James llegó al conjunto esmeralda como uno de los fichajes bomba del Clausura 2025, proveniente del Rayo Vallecano. Su paso por el equipo felino ha sido irregular, marcado por lesiones y altibajos en su rendimiento. El colombiano ha mostrado algunos destellos de calidad, pero la directiva de La Fiera ha decidido no extender su vínculo, que vence en diciembre de este 2025.

¿Cuáles equipos de la Liga MX se interesan por James Rodríguez?

Según la prensa cafetalera, las Águilas del América han mostrado interés por el ’10’ del León, buscando reforzar su medio campo con experiencia internacional. El equipo de Coapa ya habría tenido acercamientos previos antes de su llegada a León, y ahora podría concretar el fichaje que en su momento no se hizo.

Por otro parte, Tigres también levanta la mano. El equipo norteño, ve en James Rodríguez una pieza que podría aportar jerarquía y visión ofensiva. Con una plantilla competitiva y aspiraciones constantes de título, el colombiano encajaría en el proyecto felino.

¿Qué equipos de la MLS podría llegar James Rodríguez?

También, varios medios especializados señalan que la opción más viable para James sería emigrar a la MLS. Equipos como New York City FC, Chicago Fire y Orlando City han sido mencionados como su posible destino. La liga de las barras y las estrellas ofrece un entorno competitivo, estabilidad económica y cercanía con el Mundial 2026, donde James busca llegar en plenitud.

A sus 34 años, el exjugador del Bayern Munich y Real Madrid y actual capitán de la Selección de Colombia aún tiene futbol por ofrecer. Su experiencia, calidad técnica y liderazgo lo mantienen como un jugador atractivo en el mercado. Lo que está claro es que su etapa en León está por terminar, y el próximo capítulo de su carrera podría escribirse en México o Estados Unidos.

