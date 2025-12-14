Este equipo intentaría juntar a James Rodríguez y Sergio Ramos para ganar la Copa Libertadores 2026

James Rodríguez y Sergio Ramos serán dos de las bajas más importantes que tendrá la Liga BBVA MX a partir del año 2026. Ambos finalizan contrato el 31 de diciembre y confirmaron que no renovarán sus respectivos vínculos. Esto significa que serán agentes libres una vez abierto el libro de pases y podrán negociar con cualquier club. En este contexto, un sudamericano que jugará la Copa Libertadores 2026 podría fichar a ambos.

Libertad sueña con tener a James Rodríguez y Sergio Ramos

Reportes internacionales indican que tanto James Rodríguez como Sergio Ramos habrían sido acercados a Libertad de Paraguay, uno de los equipos más importantes del país y que se está preparando para afrontar la próxima edición de la Libertadores. Ambos jugadores están en carpeta y desde el conjunto paraguayo buscarán convencerlos con su proyecto deportivo donde el gran objetivo será ganar el torneo organizado por Conmebol.

Libertad es el equipo que quiere a James Rodríguez y Sergio Ramos|Crédito: @Libertad_Guma / X

Por otro lado, mencionan que Rubén Di Tore, presidente de la institución, negó el hecho, pero el acercamiento de ambos futbolistas habría existido y será cuestión de que Libertad estudie costos y beneficios. Pues fichar tanto a Rodríguez como a Ramos significaría una inversión millonaria para cualquier institución, no solo para el club paraguayo.

El gran problema de Libertad y su sueño de fichar a James y Sergio Ramos

Si bien la afición paraguaya se emocionó al conocer la noticia, lo cierto es que el fichaje de James y Ramos por Libertad está muy lejos. El principal motivo sería el aspecto económico, pues ambos jugadores vienen de tener sueldos estratosféricos en la Liga BBVA MX y, entre ambos, acumulan alrededor de 10 millones de dólares anuales. Además, ninguno de ellos tendría la intención de resignar gran parte de su salario.

¿Qué es del futuro de James Rodríguez y Sergio Ramos?

Por el lado del futbolista colombiano, ha recibido ofertas de equipos como Millonarios de Colombia y el AEL Limassol de Chipre, sin embargo, los reportes indican que su futuro podría estar en Pumas UNAM dentro de la Liga BBVA MX.

Mientras que, por otro lado, el defensor español podría continuar con su carrera en Europa. Se habla de que tanto Manchester United como Sevilla están interesados en su fichaje, además del rumor latente de un posible regreso al Real Madrid. Inter Miami de la MLS también podría pujar por su fichaje, aunque el jugador preferiría regresar al Viejo Continente.