Ni Brasil ni Argentina, James Rodríguez jugaría la Copa Libertadores en un equipo que nadie tenía previsto

A pesar de sus 34 años de edad, la calidad de James Rodríguez aún sigue teniendo un valor único en el mercado futbolero y, sabiendo que no continuará en el Club León más allá del 31 de diciembre de 2025, equipos de todas partes del mundo están monitoreando su situación. Si bien es cierto que el colombiano es pretendido por un importante equipo de Europa , en las últimas horas fue vinculado a un club que jugará la Copa Libertadores el año próximo.

James Rodríguez jugaría la Copa Libertadores en un equipo de Paraguay

De acuerdo a la información que compartió Jorge ‘Chipi’ Vera, periodista de ABC Deportes, Libertad ha iniciado conversaciones formales para intentar el fichaje de James Rodríguez de cara al 2026. Según el reportero, esta información habría sido confirmada por parte de un alto mando del club paraguayo, que afirmó que existen pláticas entre ambas partes. Además de Libertad, existen otros tres clubes sudamericanos que buscan el fichaje de James .

Crédito: @Libertad_Guma / X El Club Libertad de Paraguay busca fichar a James Rodríguez

Las propuestas de Libertad para convencer a James Rodríguez

Reportes indican que el club paraguayo le ofrecería un contrato millonario al nacido en Cúcuta, aunque no igualará a la gigante suma que se encuentra ganando en León. Sin embargo, en Libertad buscan convencer a James con la posibilidad de jugar la Copa Libertadores y siendo el máximo referente del equipo, siendo un aspecto clave para llegar con ritmo competitivo al Mundial 2026 con la selección de Colombia.

Sin embargo, en Paraguay son conscientes de que no será fácil fichar a James Rodríguez. Pues el colombiano cuenta con una buena cantidad de ofertas sobre su mesa y con distintas finalidades. Lo cierto es que en Libertad creen que podrían captar la atención del ex Real Madrid con un proyecto nuevo en su carrera y que podría impulsar su nivel de cara a la Copa del Mundo, torneo al que James espera llegar en buena forma física y futbolística.

James Rodríguez podría continuar su carrera en la Liga BBVA MX

Entre todos los clubes que se han ofrecido por fichar a James Rodríguez, existe la posibilidad de que el jugador con pasado en Bayern Múnich continúe su carrera en la Liga BBVA MX. Resulta que tanto Cruz Azul como Pumas están interesados en el fichaje del colombiano, siendo este último el que más ha avanzado en concretar esta posibilidad. De todas formas, el cucuteño aún no ha tomado una decisión y su futuro sigue siendo una incógnita.