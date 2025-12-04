La decisión que tomarían Antonio Sancho y Pumas con James Rodríguez

Inició una nueva era en Pumas con Antonio Sancho como el vicepresidente deportivo del club felino. El excapitán auriazul sabe que deberá traer grandes nombres para volver a ilusionar a la afición universitaria de cara al Torneo Clausura 2026.

Uno de los nombres que más ha sonado en Cantera es el de James Rodríguez, el colombiano estaría interesado en llegar al Pedregal debido a que en la plantilla de Pumas se encuentran Keylor Navas y Álvaro Angulo, jugadores con los que ha compartido anteriormente en una cancha a nivel de clubes o Selección Colombia.

Las opciones que maneja Pumas en este mercado de pases

Sancho deberá ver con Efraín Juárez la opción de traer al cafetero, ya que además de delanteros, Pumas estaría necesitado de un mediocampista creativo.

"A Pumas no le puedes decir que no. Solamente he estado en dos instituciones y las dos son como mis casas, en las dos me han tratado muy bien, siempre me han abierto las puertas de la mejor manera. Desde que me llegó la llamada, la verdad es que había poco que pensar; mi vida es el futbol, lo he hecho toda la vida, es un reto como todos los que se me han presentado", dijo el nuevo directivo de Pumas.

Pumas y Sancho, una gran historia

El excapitán felino se animó a hablar sobre su pasado en la institución.

"La vez pasada que vine de directivo, la situación estaba peor, en la Fecha 7 el equipo estaba en último lugar de la porcentual, había descenso en ese entonces y lo asumí, así que la vida es de riesgos y de creer en toda la gente que está. Sé que me van a juzgar a partir de hoy, así es el futbol", expresó Sancho.

También, acerca del apoyo que tendrán las fuerzas básicas en el cuadro universitario.

"Habrá que ver en fuerzas básicas para consolidar a tres o cuatro jugadores que sean parte de la base y usarlos en posiciones específicas; el club se ha mantenido con unas finanzas sanas y hay que buscar ser puntuales y atinarle, ojalá que se dé y ojalá que se pueda”, sentenció.

