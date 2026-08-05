No solo en Club América: Jaminton Campaz ya tuvo problemas con Rosario Central y casi abandona al equipo

Club América presentaría ciertos problemas para concretar el fichaje de Jaminton Campaz. El jugador colombiano de Rosario Central es una de las apuestas de la directiva azulcrema para este Apertura 2026. Sin embargo, las dificultades en las negociaciones habrían llevado a que el propio futbolista presionara al equipo argentino para dejarle ir.

Los problemas que atraviesa Campaz con el Club América no es algo nuevo, ya que el atacante contó con ciertos problemas en las negociaciones con Rosario Central un par de años atrás. En inicios del 2024, el jugador no entrenó con el conjunto argentino debido a un adeudo de 500 mil dólares en su transferencia con el Gremio. Esto llevó a que el pase de Campaz estuviera temporalmente caído. Finalmente las negociaciones llegaron a buen puerto para que el equipo argentino adquiriera la mitad de la carta restante por el futbolista.

Jaminton Campaz pudo abandonar Rosario Central en 2024|MEXSPORT

Quién es Jaminton Campaz, la figura que Club América busca para el Apertura 2026

Jaminton Campaz es un extremo colombiano que se formó en las inferiores de Deportes Tolima. Su debut en la Primera División de Colombia se dio el 1 de abril de 2017 con un gol de por medio en la victoria 3 a 0 ante Tigres. En el 2021 logró consagrarse como campeón de liga en Colombia.

Su llegada a Brasil se dio en el 2021 como jugador del Gremio en donde pudo levantar un Campeonato Gaucho y una Recopa Gaucha. Un año después llegó a Rosario Central para ser una de las figuras que levantara una Copa de la Liga y un trofeo de Primera División en Argentina.

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Cuánto pagaría Club América por el fichaje de Jaminton Campaz

La última oferta que las Águilas han puesto sobre la mesa por Jaminton Campaz consta de 6 millones de dólares. Sin embargo, Rosario Central habría rechazado dicha oferta debido a que su deseo es obtener 8 millones de dólares por el extremo colombiano, por lo que una diferencia de 2 millones de dólares es la que separaría a Campaz de Coapa.

Club América busca a Jaminton Campaz como su tercer refuerzo para el Apertura 2026

Hasta el momento en Club América han cerrado el fichaje de Óscar Pérez y Edwin Cerrillo, por lo que se espera que Jaminton Campaz sea el tercer fichaje para afrontar el Apertura 2026. En ese sentido, las negociaciones con Rosario Central son claves para la nueva etapa que en Coapa han implementado con la dirigencia de Guillermo Almada.

